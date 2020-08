Samsungs Galaxy Unpacked 2020: her er de nye Galaxy-enheder

Samsung kunne i dag afsløre 7 nye produkter under sig Galaxy Unpacked-evenent. Dagens nye produkter hedder Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy Tab S7, Galaxy Tab S7+, Galaxy Buds Live, Galaxy Watch 3 og Galaxy Z Fold2.

Dagens streaming event var præget af den igangværende pandemi i både form og indhold, hvor selve begivenheden fandt sted i Korea med et fuldt virtuelt publikum, og Samsung fokuserede på, hvordan en forandret verden har påvirket deres produkter og hvordan de produceres.

Galaxy Note 20 og Note 20 Ultra

Som forventet blev vi introduceret til to nye Note-telefoner i form af Note 20 og Note 20 Ultra, og som navnet antyder, er disse stadig store telefoner med inkludere S Pen. Samsung brugte af samme årsag meget krudt på at fortælle hvordan deres S Pen virker med de nye enheder.

De nye telefoner har desuden en opdateringshastighed på 120Hz på skærmene, modsat 60Hz på de gamle enheder, og ved at bruge forudsigelig AI vil de nye enheder kun have en latenstid på 9 millisekunder, når de bruger S Pen. Dette bringer dig meget tættere på den fysiske følelse af at skrive.

Indvendigt har begge telefoner den samme Exynos 990-processor, men Ultra-varianten får 12 GB hukommelse sammenlignet med standardmodellens 8 GB. Når det kommer til kameraerne, er forskellene større, hvor kun kameraerne med ultravidvinkel er identiske, når det kommer til billedstørrelsen. Note 20 Ultra-modellens kameraer ligner noget, der findes i Galaxy S20 Ultra (108 MP-hovedkamera, men med "kun" 50x zoom denne gang), mens Note 20 nøjes med 12 MP.

Den nye Mystic Bronze-farve ser godt ud på både S Pen og Galaxy Note 20. (Image credit: Samsung)

Skærmene er på henholdsvis 6,7 og 6,9 tommer og har opløsningerne FullHD og QuadHD. Noget overraskende er det kun Ultra-varianten, der har en opdateringshastighed på 120 Hz. Resten af ​​designet er tæt på tidligere Note-varianter, og i år får vi telefonen i den nye Mystic Bronze-farve (som går igen i alle de nye Galaxy-enheder.)

I Danmark får vi tre modeller. Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Ultra (256 GB) og Galaxy Note 20 Ultra (512 GB). Prisene ligger på henholdsvis 8.299 kroner, 10.199 kroner og 10.899 kroner. Farver: Bronze, Mint og Silver.

Galaxy Tab S7 og S7+

Der kommer i år også to nye tablets fra Samsung, som i større grad ligner Apples, hvor S7 + muligvis bliver en stærk ny konkurrent til iPad Pro. Alle innovationer i, hvordan S Pen fungerer, findes også her, og ud over en mere realistisk følelse af, at du faktisk skriver, har Samsung også tilføjet mere funktionalitet til selve Note-appen. For eksempel kan du lettere manipulere tekst, som du allerede har skrevet (rotere), og hvis du optager lyd, mens du tager noter, synkroniseres lyden og noterne, så du for eksempel kan finde vej tilbage til en bestemt del af en forelæsning ved at klikke på et ord, som du har skrevet.

Med den nye Galaxy Tab S7 og S7 + kan du bruge op til tre apps samtidig. (Image credit: Samsung)

Skærmstørrelserne er på henholdsvis 11 og 12,4 tommer, og heldigvis har begge fået en opdateringshastighed på 120 Hz (hvilket betyder, at S Pen føles endnu bedre at skrive med). S7 + bruger AMOLED (verdens største tablet med denne skærmtype -ifølge Samsung), mens S7 har et LCD-panel. Dette har naturligvis indflydelse på billedkvaliteten, men det vil måske være mest interessant at se, hvor meget det betyder for batteriets levetid, når du bruger AMOLED versus LCD.

Galaxy Tab S7 og Galaxy Tab S7+ kommer i Danmark til at koste henholdsvis 5.999 kroner og 7.499 kroner for WiFi-varianterne, og vil du også have mulighed for at bruge mobildata, (4G på S7, 5G på S7+), skal du op og ofre 6.799 kroner og 9.499 kroner.

Galaxy Buds Live

Der har nu i flere uger gået rygter om gyldne bønner i bronze, og de viste sig at holde vand. Her sigter Samsung klart mod Apple AirPods Pro og lancerer et par trådløse hovedtlefoner med aktiv støjreduktion et helt nyt og originalt design (i modsætning til nogle andre producenter).

Ifølge Samsung giver det åbne design (i samarbejde med de tre mikrofoner) dig mulighed for at dæmpe 97% af lavfrekvente lyde (under 700 Hz), mens du stadig kan opfange menneskelige stemmer. Samsung gav en demonstration imellem deres nye Buds Live og en "konkurrent" - vi har en idé om hvem Samsung henviser til - hvor førstnævnte ikke overraskende gav det bedste resultat. Præcis hvor godt den aktive støjreduktion fungerer i praksis, finder vi dog ikke ud af, før vi selv får et eksemplar til test.

Du får hele 21 timers støm i alt med det medfølgende etui. (Image credit: Samsung)

Batteriets levetid er i alt 21 timer, hvilket er betydeligt mindre, end du får med OnePlus Buds, men med Galaxy Buds Live får du til gengæld en mere avanceret teknologi.

Galaxy Buds Live fås i tre forskellige farver: sort, hvid og igen den mystiske bronzefarve. Prisen er ved lancering på 1.399 kroner, og er således lidt billigere end Apple Airpods Pro.

Galaxy Watch 3

Som forventet fik vi også et kig på Galaxy Watch 3, og med årets design nærmer vi os endnu mere et klassisk armbåndsur. En smart detalje, hvis du er interesseret i mode og matchende accessories er muligheden for at tage et billede af det tøj, som du har på dig (med din mobil), og få uret til at finde en digital urskive, der matcher farverne på dit tøj.

Galaxy Watch 3 er 14% tyndere end det originale Galaxy Watch, men du får de samme størrelser på 41 mm eller 45 mm, og det samme gode AMOLED-panel (som altid er tændt), samt Corning Gorilla Glass DX, der beskytter det hele.

Dette års Galaxy Watch 3 har langt mere funktionalitet relateret til træning og sundhed. (Image credit: Samsung)

Det nye ur er også 15% lettere end originalen, og hvis du får lyst til at skeje lidt ekstra ud, kan du også købe en endnu lettere variant lavet af titanium. Samsungs nye farvefavorit, Mystic Bronze, er desværre kun tilgængelig i den mindste variant, mens du kun kan få Mystic Black i 45 mm-versionen; Mystic Silver fås i både 41 mm og 45 mm.

Galaxy Watch 3 har nye sensorer, der i store træk er lånt fra den mere træningsfokuserede Watch Active 2. Som en helt ny funktion i år er der registrering af fald (en velkendt Apple-funktion) og aflæsning af iltmætning i blodet.

Priserne på de to varianter er henholdsvis 3.599 kroner for 41 mm imens du skal betale 3.799 for den store model på 45 mm.

Galaxy Z Fold 2

Mere end 20 år efter, at Steve Jobs sagde de berømte ord "one more thing", havde Samsung også en ekstra ting at fortælle.

Galaxy Z Fold 2 er den efterfølger, som vi alle vidste, ville komme, og som muligvis ikke repræsenterer en større revolution inden for de foldbare telefoner, men som stadig har nogle forbedringer at byde på.

Ifølge Samsung løser Galaxy Z Fold 2 nogle af de problemer, som nogle brugere havde med hængslet. (Image credit: Samsung)

Samsung fokuserede her på feedback fra eksisterende Fold-kunder og kunne pege på et forbedret hængsel (som opfører sig mere statisk, når det er vinklet, snarere end at have det helt lukket eller helt åbent), og ikke mindst forbedret funktionalitet, når det kommer til at holde støv og snavs væk fra det delvist åbne hængsel. Samsung demonstrerede her hvordan de var blevet inspireret af støvsugerindustrien til de indbyggede børster, som skal holde skidt og støv ude. Ganske kreativt må vi sige.

Vi fik hverken nogen pris eller yderligere information om, hvornår telefonen kommer på markedet, men Samsung vil d. 1. september afholde et sparat event, hvor vi får flere detaljer om både enheden og lancering.