Samsung Galaxy Note 20 kommer måske med en nyttig funktion til at holde din telefon ren

Fordi vi 2020 er plaget af Covid-19, er mange blevet bevidste omkring bakterier, som bl.a. også findes på en smartphone. Det er derfor naturligt, at virksomheder nu vil begynde at tilbyde brugerne måder at betjene deres telefon uden for megen håndkontakt, og det kan blive en realitet med Samsung Galaxy Note 20.

Dette kommer fra YouTuber Jimmy Is Promo, der tweetede et billede af, hvad der tilsyneladende skulle være Galaxy Note 20. Den viser en menu, der beskriver en 'S Pen pointer'-funktion, som ville være ny, hvis den er ægte.

Det er værd at påpege, at Jimmy Is Promo ikke er en kendt tipper, og den formodede Galaxy Note 20 er dækket med tape, så det kunne være en anden telefon. Det er heller ikke klart, om dette er en note 20-funktion, eller bare noget, der snart.kommer til eksisterende Note-telefoner via en opdatering

Samsung Galaxy Note 20 S Pen-funktion

S Pen can now act as a Pointer. Select your color and select icons on the screen, navigate around. Also can highlight an area. #Note20 #GalaxyNote20Ultra ps.. Subscribe to my channel for more pic.twitter.com/ZNaxR4lEpoJuly 8, 2020

Det ser ud til, at denne funktion til Samsung Galaxy Note 20 giver dig mulighed for at styre telefonen alene med hjælp fra din S Pen, og du behøver altså ikke at røre ved skærmen - i stedet kan du ved hjælp af knappen på pennen og ved at holde den over skærmen navigere rundt på telefonen.

S Pen vises allerede som en lille markør på skærmen i tidligere Galaxy Note-modeller, så denne nye funktion føles bare som en lille udvidelse af dette. Denne lille udvidelse kan dog betyde store ting for nogle brugere.

Ved hjælp af denne S Pen-funktion kan du formodentlig åbne apps, bladre gennem menuer, skrive beskeder og endda spille spil alle uden at røre ved skærmen. Det er imidlertid ikke klart, hvilken slags rækkevidde funktione ville have, og det kan påvirke, hvor nyttig funktionen er.

Når vi tænker over hvor let bakterier kan overføres via din hånd til din telefon og forblive der, vil denne funktion være virkelig nyttig for folk, der tænker på hygiejnen.

Samsung Galaxy Note 20 ventes at blive afsløret officielt den 5. august og vil herefter frigives inden for et par uger.

Hold øje med TechRadar, når lanceringsdatoen nærmer sig, da vi deler alt, hvad vi finder ud af om telefonen.