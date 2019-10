Samsungs Galaxy Fold 2 kan lande allerede til april 2020

Samsungs første foldbare smartphone blev annonceret i februar 2019 sammen med den øvrige Galaxy S10-familie, men blev grundet massive problemer med holdbarheden, blev Galaxy Fold sendt tilbage til tegnebrættet.

En ny udgave af telefonen blev annonceret i september og er netop kommet i butikkerne i dag. Men rygterne om næste generation er allerede begyndt at svirre. Vi har set rapporter nævne en Galaxy Fold 2, som skulle have en mindre skærm end den nuværende Fold, og have et muslinge-design.

Nu ser det så ud til, at Samsung har ændret skærmen på Fold 2 igen, hvis vi altså skal tro en rapport fra koreanske ETNews.

Det er muligt, at Samsung erstatter det nuværende transparente plastik-polyimide-lag (PI), som beskytter skærmen på den nuværende Fold, med et ridsefrit ultra tyndt lag glas (UTG) på anden generation af den foldbare telefon.

Lavere produktionsomkostninger

Desværre er UTG ikke billig og samme rapport fra ETNews antyder, at Samsung Galaxy Fold 2 bliver billigere og kommer til at koste omkring 1.500 dollars, hvilket er noget lavere end hvad den nuværende model koster – ca 1.980 dollars. Hvis dette er sandt, giver det mere mening, hvis Samsung forsøger at holde produktionsomkostningerne nede, og holder sig til PI-laget lidt endnu.

En anden måde at nedbringe prisen på Samsung Galaxy Fold 2 på, vil være at putte mindre lagerplads i telefonen. Den nuværende Fold fås kun i en 512GB-version, men ifølge SamMobile kan Samsung ende med at udbyde en 256GB-version af Fold 2.

Uanset hvad håbeer vi, at Samsung sænker prisen på Fold 2 (eller hvad den nu kommer til at hedde), og gør den mere tilgængelig for masserne. Selvom den redesignede Galaxy Fold eftersigende stadig har problemer, er der en god chance for, at Samsung har lært af tidligere erfaringer og kommer langt bedre fra start med næste generation af deres foldbare telefon.

Ifølge det koreanske finansmedie The Bell, forventes Samsung at annoncere Fold 2 (som for tiden går under kodenavnnet ”Bloom”) i april 2020.