Samsung Galaxy Watch Active 2 lander snart i Danmark

Ventetiden er ved at være ovre for de, der har set frem til at få fingre i Samsung Galaxy Watch Active 2, som blev annonceret i starten af august. Samsung har nemlig meddelt, at det nye smartwatch kommer på hylderne i de danske butikker i løbet af næste uge, dvs. uge 42.

Selv om uret på overfladen minder meget om sin forgænger, Samsung Galaxy Watch Active, kommer det med adskillige opgraderinger. Antallet af sundhedssensorer på bagsiden er for eksempel blevet fordoblet i forhold til forgængeren, ligesom det nye ur også har fået forbedrede søvnanalysealgoritmer.

Galaxy Watch Active 2 har desuden fået tilføjet flere typer træning og kan registrere op til 39 forskellige træningsformer, herunder løb, vandring, cykling, svømning, roning og crosstraining.

Valgmuligheder og priser

Endvidere roterer skiven i den nye afrundede AMOLED-skærm digitalt, og selve skærmen dækker nu en større del af fronten end tidligere. Uret har også fået en ny grænseflade, der skal gøre det lettere og mere intuitivt at bruge.

Hvis du er interesseret i flere detaljer om uret og opgraderingerne, kan du læse meget mere i vores anmeldelse af Samsung Galaxy Watch Active 2.

Samsung Galaxy Watch Active 2 kommer til salg i to størrelser; 40 mm og 44 mm. De er begge i rustfrit stål og fås i farverne sølv, sort eller guld, og der medfølger en læderrem.

Den vejledende udsalgspris er 3.799 kr. for det største ur, mens prisen for den mindre udgave er sat til 3.599 kr.