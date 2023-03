Samsung Galaxy Watch 6 kan få bedre batterilevetid

Samsung Galaxy Watch 6 vil angiveligt have et større batteri end Galaxy Watch 5.

Hvis Samsung holder sig til samme tidsplan som sidste år, kan efterfølgeren til Galaxy Watch 5 udkomme i august - og de seneste rygter tyder på, at Galaxy Watch 6 kan få en opgradering med hensyn til batteriet.

Dette kommer fra GalaxyClub (via Phandroid) og ifølge certificeringer for de kommende smartwatches vil Galaxy Watch 6 have enten et 300 mAh eller 425 mAh batteri afhængigt af størrelsen (40 mm eller 44 mm, hvis det udkommer i samme størrelser som sidste år).

Det er en forbedring fra Galaxy Watch 5's 284 mAh og 410 mAh, så selv om der ikke ser ud til at være en stor forbedring med hensyn til batteristørrelse, håber vi, at den ekstra kapacitet og nogle yderligere hardware- og softwarejusteringer vil resultere i mærkbare forbedringer i batteritiden.

Op til 40 timer

Samsung hævder selv, at du kan forvente "op til 40 timer" mellem opladningerne for 40 og 44 mm Galaxy Watch 6-modellerne, hvilket betyder omkring halvanden dag, før du skal have opladeren frem.

Hvis du læser vores anmeldelse af Samsung Galaxy Watch 5, vil du se, at det lykkedes os at få smartwatchet til at holde omkring en dag med en træning inkluderet. Hvis du vil have mere end det, skal du være lidt sparsommelig med, hvordan du bruger uret.

Denne lækage nævner ikke, hvad der kommer til at ske med Galaxy Watch 6, som måske kommer til at efterfølge Galaxy Watch Pro 5, der har ca. dobbelt så lang batterilevetid som den billigere model takket være et batteri på 590 mAh. Vi bliver nødt til at vente og se, om Samsung kan forbedre det i år.

Batterilevetiden har altid været udfordrende på wearables.

Længere batterilevetid er naturligvis altid velkommen, uanset om vi taler om mobiltelefoner, bærbare computere eller andre typer af tekniske gadgets. Med wearables er det dog særligt vigtigt, da disse gadgets er designet til at blive brugt hele tiden.

F.eks. bruges smartwatches til at holde styr på ting som skridttælling, puls, søvnmønstre og meget mere. Når de ikke bæres, er der huller i de indsamlede data, hvilket gør urene mindre brugbare.

Men denne type wearables skal også være lille og let. Ingen ønsker et omfangsrigt smartwatch, der føles tungt på håndleddet - og det betyder, at der ikke er meget plads til et stort batteri. Det er mildest talt svært for producenterne at få plads til store batterier og samtidig bevare en lille og slank formfaktor.

Måske er den bedste tilgang, når det gælder smartwatches, noget som Garmin Instinct 2 (Åbner i nyt vindue): det bruger en monokrom skærm og kan holde en måned mellem opladninger, mens en solcelledrevet løsning måske aldrig behøver at blive opladet, hvis du bor et sted med masser af solskin.