Samsung Galaxy S23 Ultra - måske den korteste unboxing-oplevelse nogensinde

Samsung Galaxy S23-serien er blev lanceret på Samsungs Unpacked event den 1. februar. Her præsenterede Samsung den nye Galaxy S23-serie og sammen med en række bærbare computere.

Vi har modtaget S23 Ultra til test, og lavede verdens måske korteste unboxing-video af den nye telefon. Indtil videre har vi et rigtig godt indtryk af den nye flagskibsmodel. Men selve unboxing-oplevelsen må siges at være undervældende, for Samsung gør meget for at pakke så lidt som muligt i æsken. Tjek den herunder. Pro-tip - ikke blinke undervejs, for så går du glip af for meget.

Hvis du ikke nåede at se livestreamen, kan du stadig nå at se hele eventen her - Samsung Galaxy Unpacked 2023 (Åbner i nyt vindue).

Samsung Galaxy S23-serien - Pris og tilgængelighed

Salgsstart er 1. februar, 2023, hvor Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23+ og Galaxy S23 vil være tilgængelige hos udvalgte forhandlere i Danmark og på Samsung.com. Fra og med 1. februar 2023 har brugere også mulighed for at tage del i S23-familiens introtilbud ”Dobbelt op på lagerplads”, som betyder dobbelt op på lagerplads uden ekstra omkostninger

Galaxy S23 Ultra vil være tilgængelig til en vejledende pris fra 10.999 kr.

Galaxy S23 Plus vil være tilgængelig til en vejledende pris fra 9.499 kroner.

Galaxy S23 vil være tilgængelig til en vejledende pris fra 7.499 kroner.