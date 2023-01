Lækkede Samsung Galaxy S23-specifikationer afslører alle de vigtige detaljer

Der er kun få dage tilbage, før Samsung officielt præsenterer den nye Samsung Galaxy S23-serie (Åbner i nyt vindue), men lækagerne synes at blive ved med at dukke op lige op til lanceringen. I løbet af weekenden dukkede en ny lækage op, der indeholdt alle specifikationerne for Galaxy S23.

Lækket blev uploadet af den troværdige lækker Roland Quandt (Åbner i nyt vindue) og dækker alle tre telefoner i serien, nemlig basismodellen S23, S23 Plus og S23 Ultra. Lækagen gennemgår alt fra batterikapacitet til kameramoduler.

Så hvis du ikke vil have nogen spoilere før lanceringen af Samsung Unpacked i denne uge, bør du stoppe med at læse nu. Du kan i øvrigt selv følge med i Samsungs Unpacked event online (Åbner i nyt vindue). Men hvis du er nysgerrig og vil have flere oplysninger nu, kan du læse videre.

#GalaxyS23 #comparison pic.twitter.com/NBONtiP53LJanuary 27, 2023 See more

Galaxy S23 - lækkede specifikationer

Det ser ud til, at vi får 120 Hz-skærme på telefonerne i år, og Galaxy S23 får en skærm på 6,1 tommer, Galaxy S23 Plus får en skærm på 6,6 tommer og Galaxy S23 Ultra får en skærm på 6,8 tommer (og en stylus).

I maskinrummet får vi 8 GB RAM på S23 og S23 Plus, og 8 eller 12 GB RAM på S23 Ultra. Lagringsmulighederne er 128, 256 eller 512 for basismodellen, 256 eller 512 for Plus-modellen og 256 GB, 512 GB eller 1 TB for Ultra-modellen. Det fremgår ikke af denne lækage, men mobilens chipset forventes at være Snapdragon 8 Gen 2 (Åbner i nyt vindue).

Ultra-modellen får et tredobbelt kamera på 200 + 12 + 10 MP på bagsiden, mens selfie-kameraet kun ser ud til at være på 12 MP (det var på 40 MP på Galaxy S22 Ultra (Åbner i nyt vindue)). Både basismodellen og Plus-modellen udskifter hovedkameraet på 200 MP med et 50 MP-kamera på bagsiden.

Udvalgte opgraderinger

Vi er blevet vant til små, trinvise forbedringer fra år til år for mobiltelefoner, og det ser ud til at være tilfældet igen med Samsung Galaxy S23. Alle skærmstørrelser svarer til sidste års modeller, selv om basismodellen S23 får en lille opgradering til 1.750 nits i maksimal lysstyrke (sammenlignet med 1.300 nits tidligere), for at matche skærmene i de to andre modeller.

Hvad angår kameraerne, er den eneste forskel med hensyn til megapixel, at hovedkameraet på bagsiden af Ultra-modellen stiger fra 108 til 200 MP, men det vil vise sig, hvilke andre opgraderinger og optimeringer Samsung har formået at få til dette års telefoner.

Batterikapaciteten forbedres en smule på S23- og S23 Plus-modellerne - fra 3.700 mAh til 3.900 mAh og fra 4.500 mAh til 4.700 mAh. Ultra-modellen ser dog ud til at holde sig til den samme kapacitet på 5.000 mAh som tidligere, men husk, at batterikapacitet kun er en af flere faktorer, der påvirker batterilevetiden.

Ydelsen vil sandsynligvis være den bedste, du kan få fra en Android-telefon i 2023 med Qualcomms Snapdragon 8 Gen 2-chipsæt, der driver telefonerne. Vi må vente til onsdag, når den lanceres, for at se, om disse specifikationer er korrekte eller ej, men det ser mildest talt lovende ud.