Samsung Galaxy S22 Ultra vs iPhone 13 Pro Max: En sammenligning af sværvægterne

Samsung Galaxy S22 Ultra tegner sig til at blive den mest spændende telefon i begyndelsen af 2022. Men hvis den skal regere kalenderåret som sin forgænger, Galaxy S21 Ultra, må den sættes op imod iPhone 13 Pro Max.

Apples seneste super-sizer har sat nye standarder for kamerakvalitet, udholdenhed og ydeevne. Kan Galaxy S22 Ultra matche det?

Vi har ikke et fuldstændigt svar på det, før vi har brugt noget kvalitetstid med den nye telefon, men det, vi har nu, er de rå specifikationer. Så lad os sammenligne de to.

Samsung Galaxy S22 Ultra vs iPhone 13 Pro Max pris og tilgængelighed

Samsung Galaxy S22 Ultra blev afsløret for verden den 9. februar 2022. Priserne starter fra 9.899.- for 8GB RAM/128GB-modellen til 11.499.- for 12GB/512GB.

iPhone 13 Pro Max kom i butikkerne den 24. september 2021. Priserne starter fra 9.055.- for 128GB-modellen, og bevæger sig op til 9.955.- for 256GB, derefter 11.755.- for 512 GB og 13.555 for 1TB-modellen.

Design

Galaxy S22 Ultra måler 163 x 77,9 x 8,9 mm, mens iPhone 13 Pro Max måler 160,8 x 78,1 x 7,65 mm. Dette gør Samsung meget højere og tykkere end sin modstander, og kun en smule smallere.

Samsungs telefon er dog også lettere og vejer 229g sammenlignet med iPhone 13 Pro's 238g. Det er dog ikke så betydeligt, de er begge meget tunge.

Årsagen til iPhone 13 Pro Maxs tungere status er sandsynligvis dens brug af rustfrit stål i rammen. Samsung har brugt aluminium, som er lettere, men den er ikke lige så hård, eller giver ikke den samme premium følelse.

(Image credit: Future)

Med hensyn til æstetik er der ikke meget, som disse to telefoner har til fælles. Galaxy S22 Ultra er lidt anderledes end resten af Galaxy S22-serien, med flade top- og bundkanter. Men dens sider er buede, og displayet falmer subtilt ind i kroppen af telefonen.

Omvendt har iPhone 13 Pro Max kun skarpe hjørner og flade overflader.

Det er dog Galaxy S22 Ultra, der formår at få sit bagpanel fladere, uden noget svulmende kameramodul. I modsætning hertil placerer iPhone 13 Pro Max sine tre kameralinser på en måde, der lidt ødelægger iPhones rene linjer.

Begge telefoner har en IP68-klassificering, så de kan tåle fint støv og en længere dukkert i en pool.

En anden afgørende designforskel her relaterer sig til displayet. Mens Galaxy S22 Ultra bruger et beskedent hul, har iPhone 13 Pro et helt hak, der spiser mere af skærmen.

Apple har reduceret sit ikoniske skærmhak med 20%, og med iPhone 13 Pro Max's større skærm gør det mindre ondt end på de andre iPhones i serien. Det er dog stadig ikke så elegant som Samsungs centralt placerede cirkel.

Display

Samsung Galaxy S22 Ultras skærm er større, skarpere og lysere end den tilsvarende iPhone 13 Pro Max, og den er også mere energieffektiv.

Galaxy S22 Ultra-skærmen er en 6,8-tommer AMOLED med en opløsning på 3200 x 1440 (QHD+). iPhone 13 Pro Max-skærmen er en 6,7-tommer OLED med en opløsning på 2778 x 1284.

Begge skærme opdateres med en maksimal hastighed på 120Hz, hvilket gør dem lige smooth. Men mens Galaxy S22 Ultra kan skalere ned så lavt som 1Hz, kan iPhone 13 Pro Max kun skalere ned til 10Hz.

Dette betyder ikke noget med hensyn til billedkvalitet, men det kan måske bare hjælpe Galaxy S22 Ultra med at komme tættere på iPhone 13 Pro Max's formidable udholdenhed. Men mere om det senere.

The iPhone 13 Pro Max (Image credit: TechRadar)

Samsungs skærm kan blive meget lysere i den maksimale omgivende lysstyrke, nemlig 1.750 nits. iPhone 13 Pro Max kan maksimalt ramme 1.200 nits.

På trods af alt dette kan vi ikke vurdere, hvilken skærm der er den bedste, før vi har brugt noget kvalitetstid med Galaxy S22 Ultra. Vi er nødt til at skelne, hvor farvenøjagtig og afbalanceret Samsungs skærm er sammenlignet med dens fremragende rival, som er blevet ekspertjusteret.

Samsung er dog den ubestridte mester inden for AMOLED-skærmproduktion og tuning, så vi er ikke i tvivl om, at den kan bakke op om denne spec-fordel med en overlegen seeroplevelse.

Kamera

(Image credit: Future)

Galaxy S22 Ultra har en meget lignende hardwareopsætning som Galaxy S21 Ultra. Det betyder et quad-kamera system bestående af et 108 MP bredkamera, et 12 MP ultrabredt kamera og et par 10 MP kameraer.

Apples iPhone 13 Pro Max giver dig et tredobbelt kamerasystem, der hver indeholder en 12 MP-sensor og dækker brede, ultrabrede og telephoto opgaver.

I betragtning af den relative mangel på ændring af hardwaren, bliver Samsung nødt til virkelig at styrke sine AI-algoritmer og farvevidenskab for at kunne toppe iPhone 13 Pro Max, som stort set er den bedste kameratelefon på markedet lige nu.

Apples naturlige farver, ubesværede point-and-shoot nøjagtighed og uhyggeligt gode natbilleder (hjulpet af stabilisering af sensorskift) er svære at slå.

Der er et område, hvor vi er sikre på, at Samsung har vundet. Dens to 10 MP-sensorer optager 3x og 10x zoomede billeder, mens Apples enkelte 12MP telephoto kun strækker sig til 3x.

Kort fortalt var Galaxy S21 Ultra bedre til zoomede billeder end iPhone 13 Pro Max, så det er næsten sikkert, at dens efterfølger i det mindste vil bevare det.

Apples telefoner har altid haft fordelen inden for videooptagelse, og de introducerede nogle smarte software/AI-tricks med iPhone 13 Pro Max. Det inkluderer understøttelse af det avancerede ProRes-videocodec samt Cinematic Mode, som giver dig mulighed for at anvende portrætlignende effekter på optagelser og justere fokuspunktet.

Hvad angår selfies, har Galaxy S22 Ultra en 40MP-sensor, mens iPhone 13 Pro har en anden 12MP-sensor.

Samsung har et seriøst arbejde på hånden med at overhale iPhones kameraføring, men Galaxy S22 Ultra vil uden tvivl komme til kampen med sine egne unikke våben.

Specifikationer og ydeevne

Samsung Galaxy S22 Ultra har en 4nm-processor, uanset om du taler om Snapdragon 8 Gen 1 eller Exynos 2200. Den, du modtager, afhænger af, hvilken region du bor i. Hvis du er i USA, får du Snapdragon, men i Europa får du Exynos.

Tidlige tegn peger på en marginal stigning i ydeevnen i forhold til de tidligere chips, hvor hovedgevinsten kommer fra GPU'en. Vi tester disse påstande til sin tid.

Hvis det er sandt, er det sandsynligt, at iPhone 13 Pro Max vil være den hurtigere telefon af de to. Apple hævdede, at deres A15 Bionic-chip var op til 50% hurtigere end Android-oppositionen på tidspunktet for lanceringen. Og som vi lige har diskuteret, ser Galaxy S22 Ultras nye chips ikke ud til at gøre store fremskridt.

Vi er dog interesserede i at se, hvordan Exynos 2200 klarer sig med hensyn til spil. Dette er den første frugt af Samsungs partnerskab med AMD, hvilket resulterer i den samme RDNA2 GPU-arkitektur, som du finder i PS5- og Xbox Series X-konsollerne.

Dette sætter teknisk set den Exynos-drevne Galaxy S22 Ultra i stand til at skabe avancerede strålesporingseffekter. Vi bliver nødt til at vente og se, hvor mange spiludviklere der udnytter dette, men det er alligevel spændende nyheder for gamers.

Det er stort set værdiløst at sammenligne RAM-kapaciteter, givet de forskellige måder, hvorpå iOS og Android gør brug af deres hardwareressourcer. Men for en ordens skyld, pakker iPhone 13 Pro Max 6 GB, og Samsung Galaxy S22 Ultra giver dig 8 eller 12 GB.

Lagertildelinger er identiske på begge telefoner med muligheder for 128 GB, 256 GB, 512 GB eller 1 TB.

En sidste iøjnefaldende spec for Samsung Galaxy S22 Ultra er S Pen-kompatibilitet. Samsung er gået tilbage til sin Galaxy Note-serie og har leveret Galaxy S22 Ultra med en indbygget stylus.

I modsætning hertil har iPhone 13 Pro Max ikke understøttelse af Apple Pencil.

Batteri

Samsung Galaxy S22 Ultra (Image credit: Future)

Samsung har givet sin seneste flagskibstelefon et 5.000 mAh-batteri, som er meget større end iPhone 13 Pro Maxs 4.352 mAh-cell.

Det ville dog være dumt at tage det som en sejr for Samsung. Vi har allerede hentydet til de forskellige måder, hvorpå iOS og Android håndterer deres ressourcer, og det har også betydning for batteriforbruget.

For at illustrere det faktum fandt vi, at iPhone 13 Pro Max har den bedste batterilevetid af enhver iPhone, vi nogensinde har brugt. Vi var i stand til at gennemgå en lang dag med intensiv brug, og vi har stadig en tredjedel af en tank tilbage.

Omvendt kæmpede Galaxy S21 Ultra - som også har et 5.000 mAh batteri - for at klare sig igennem en hel dag, når vi først havde aktiveret 120Hz-skærmen.

Vi håber, at Samsung har forbedret effektiviteten til Galaxy S22 Ultra. På papiret har den en smartere skærm og en mere effektiv processor.

Samsung har dog god opladningsforsyning. Galaxy S22 Ultra understøtter 45W opladning, hvilket er et kæmpe løft fra Galaxy S21 Ultra. Det er også meget bedre end iPhone 13 Pro Max's 27W.

Ingen af producenterne pakker dog en oplader med deres telefoner, hvilket er lidt irriterende.

Når det kommer til trådløs opladning, understøtter Galaxy S22 Ultra 15W, mens iPhone 13 Pro Max kun strækker sig til 7,5W.

Men køb en speciel MagSafe-oplader (Apples magnetiske standard), og så kan iPhone 13 Pro Max også nå 15W-hastigheder.

Konklusion

(Image credit: Future)

Samsung Galaxy S21 Ultra og iPhone 13 Pro Max var vores bedste smartphonevalg i 2021, og Galaxy S22 Ultra ser ud til uden problemer at erstatte S21 i serien for 2022.

Faktisk, med overlegen S Pen-integration og et skift til et elegant Galaxy Note design, er det meget muligt, at Samsung vil styrke sit (egentlig ret lille) forspring over Apple.

Smartphone-ligningen er sjældent så enkel som dette, naturligvis, og en potentiel mangel på fremskridt (på papiret i det mindste) i kamera- og ydeevneafdelingerne kan forringe stemningen. Det er stadig uvist, om Samsung også kan matche Apples imponerende spring fremad i udholdenhedsindsatsen.

Vi opdaterer denne sammenligning, når vi har praktisk erfaring med Galaxy S22 Ultra. Disse to telefoner er dog næsten sikre på at kæmpe om top pladsen det meste af 2022.