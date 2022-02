Samsung Galaxy S22 Ultra viser, at Apple bør tilføje Pencil-understøttelse til iPhones

Samsungs beslutning om at gøre Note til en "oplevelse" i stedet for et egentligt produkt er lige på grænsen til det geniale. Det gør det muligt at give Galaxy S-serien adgang til Note-oplevelsen med det firkantede look og den indbygget S Pen.

Samsung begyndte at udviske grænserne mellem de to serier sidste år med Galaxy S21s understøttelse af S Pen, selv om den ikke var integreret. Med Galaxy S22 Ultra, er stylussen indbygget i telefonen, der ligner en Galaxy Note mere end en ren Galaxy S-telefon.

Dette ene, men afgørende skridt giver en ny idé til et mobilprodukt - og det er en idé, som Apple ville gøre klogt i at efterligne.

Perfekt til en stor skærm

Der er mange grunde til at købe Apples topmodel iPhone 13 Pro Max. Den har en integreret Lidar-sensor og fremragende kameraer. Men det har iPhone 13 Pro også. Faktisk er der stort set intet, der adskiller de to telefoner ud over et større batteri og skærmstørrelsen - den smukke 6,7" Super Retina XDR OLED-skærm.

De ekstra 0,6 tommer, du får i forhold til 13 Pro (6,1 tommer), er en åben invitation ikke kun til at binge Netflix og nyde sine egne Cinematic-videoklip - det er et kæmpe tomt lærred, der skriger på kreativitet.

Lige siden den første iPhone kom på markedet har kunstnere malet på dens relativt lille skærm. I 2009 brugte kunstneren Jorge Columbo sin finger til at skabe en ikonisk forside til magasinet The New Yorker. Dengang fortalte Columbo til CNet, at han var glad for udfordringen med at male med sin finger på den lille skærm. "Jeg kan godt lide at bruge mine fingre," sagde han. "Jeg kan godt lide den hurtige afprøvning af de forskellige farver. Jeg kan godt lide altid at kunne bruge fortryd-funktion. Jeg ville ønske, at jeg havde en større skærm, og lange tegnesessioner er hårde for mit batteri."

Det er nok de færreste, der er vildt gode til at tegne præcist med fingrene, uanset hvilken størrelse skærm, der er tale om. I modsætning til at arbejde med fingrene, så er det lettere at arbejde præcist med en stylus, og de tynde tegneredskaber gør det meget lettere at arbejde præcist, fordi det ganske enkelt er lettere at se, hvad man tegner og har mere kontrol, når man tegner på en skærm.

Derfor må det have været noget af en åbenbaring, da Apple introducerede sin første Apple Pencil til iPad i 2015. Det var Jorge Columbo tilsyneladende. Han skitserede endnu et cover til The New Yorker, denne gang med en iPad og den nye digitalise Pencil. Arbejdet er tydeligere og mere præcist, og det skyldes i høj grad, at Apple Pencil og iPad hele tiden kommunikerer digitalt, så skærmen kender den nøjagtige position, tryk, hældning og hastighed for hver enkelt streg. Kunstnere overalt er siden blevet tændt af mulighederne.

Udvid understøttelse af Pencil

Siden da har Apple reduceret størrelsen på både Pencil og iPad, og den sjette generation af iPad Mini understøtter nu teknologien. Det får en til at undre sig over, hvorfor iPad Mini understøtter dette, men ikke iPhone 13 Pro Max?

Vi har spurgt Apple om dette flere gange siden iPhone 12-serien blev annonceret, men hidtil har vi ikke fået noget svar.

Spørgsmålet er, om de har råd til at fortsætte på denne måde nu, hvor Samsung Galaxy S22 Ultra er på markedet? Du vil altid (så længe du ikke mister den) have en pen til rådighed, og så snart du får en smule inspiration, kan du bare tage pennen frem og begynde at tegne på den 6,8" store skærm eller tage noter i din yndlingsapp. S Pen er lige så effektiv som Apple Pencil, når det gælder registrering af tryk, vinkel og hastighed, når du tegner.

Opfyld vores ønsker

Mon ikke iPhone-brugere vil vil være trætte af, at deres venner med en S22 Ultra bare kan trække en skjult pen frem og tegne eller tage noter hurtigt?

Der er, så vidt vi kan se, ingen teknisk grund til, at iPhone ikke også skulle kunne gøre det. Kommunikationen foregår via Bluetooth, og der er også et digitalt lag i skærmen på iPhones. Formentlig kan understøttelse af Apple Pencil implementeres via en opdatering af iOS og det kan sandsynligvis også give brugerne mulighed for at forbinde en Apple Pencil til flere iPadOS- og iOS-enheder.

Vi vil rigtig gerne have, at Apple skaber en Apple Pencil 3, der er lidt kortere end en iPhone, og at Apple skaber mulighed for at opbevare den inden i en fremtidig iPhone 14 Pro Max (hvis det bliver navnet på den næste iPhone) på samme måde som i Samsung Galaxy S22 Ultra. Selvfølgelig må vi ofre noget batterikapacitet for at få plads, men til gengæld vil vi kunne leve med, at en iPhone 14 Pro Max bliver lidt tykkere end iPhone 13 Pro Max for at kompensere for det.

Mange vil sikkert sige, at Apple kopierer Samsung, men vi hævder snarere, at der er tale om en naturlig udvikling. Desuden ville en iPhone 14 Pro Max med det nuværende designsprog heller ikke ligne Samsung Galaxy S22 Ultra ret meget - tværtimod. Det ville blot være en iPhone med en bonus.

Det er på tide, at Apple gør Apple Pencil til en integreret del af iPhone!