Samsung Blockchain rulles ud i Danmark – til visse Galaxy-brugere

Samsung meddeler, at selskabet sætter gang i udrulningen af blockchain-tjenesterne Wallet og Keystore til nogle få udvalgte Galaxy-telefoner herhjemme.

Tjenesterne er allerede tilgængelige i Korea, USA og Storbritannien, og nu er turen så kommet til Norden, herunder Danmark. I første omgang er det ejere af Samsung Galaxy Note 10, der får adgang til tjenesterne, men senere bliver Samsung Galaxy S10 også koblet på.

For brugerne af de to Galaxy-modeller kommer det blandt andet til at betyde, at de fremover kan håndtere kryptovaluta og få mere sikker adgang til andre blockchain-tjenester via deres telefoner.

Samsung oplyser, at sikkerheden garanteres ved, at tjenesten er adskilt fra Androids operativsystem – og samtidig er yderligere beskyttet gennem techgigantens egen sikkerhedsplatform, Knox.

"Samsung er altid til stede, når det kommer til teknologiske innovationer, og muligheden for aktivering af blockchain-teknologien i mobiltelefoner er ingen undtagelse. Derfor kan de danske Samsung Galaxy-brugere nu, på en sikker måde, håndtere kryptovaluta og opbevare private blockchain-nøgler i deres Galaxy-telefoner," siger Claus Holm, Samsungs Director IM & Country Manager Denmark, og uddyber:

"For Samsung handler det om at give vores brugere mulighed for at drage fordel af den nye teknologi, men også at inspirere softwareudviklere til at arbejde med blockchain og finde endnu flere innovative anvendelser af teknologien."

Sådan kommer du i gang

Hvis du vil have adgang til blockchain og eksempelvis håndtering af kryptovaluta, har du brug for dels en privat nøgle, dels en digital pung. Med Samsung Blockchain får du førstnævnte med tjenesten Keystore og sidstnævnte med Wallet-tjenesten. Nedenfor kan du læse Samsungs introduktion til, hvad begge tjenester rummer, og hvordan du kommer i gang:

Keystore

- Privat nøglestyring, oprettelse af nye eller import af eksisterende digitale nøgler.

- Signering af transaktioner.

- Nem og sikker brug gennem PIN- og fingeraftryksverifikation.

- Mere sikkerhed gennem ekstraudstyr fra Samsung Knox, når du benytter andre apps.

Wallet

- Administrering af kryptovalutakonto.

- Udførelse af transaktioner.

- Opdag og brug DApps (decentraliserede applikationer).

Sådan bruges Samsung Blockchain:

Aktivér først Samsung Blockchain Keystore

1. Gå til "Indstillinger".

2. Vælg "Biometrik og sikkerhed" og vælg derefter "Samsung Blockchain Keystore".

3. Accepter betingelserne.

4. Vælg "Opret en ny pung".

5. Opret en PIN-kode for at beskytte din kryptovaluta-nøgle.

6. Notér dine gendannelsessætninger, og indtast dem korrekt, når du bliver bedt om det.

Brug derefter Samsung Blockchain Wallet:

1. Åbn app'en.

2. Tryk på "Tilføj mønt eller polet" for at tilføje en kryptovaluta til din pung.

3. For at sende valuta til en anden konto skal du trykke på "Send" og derefter indtaste modtagerens adresse, beløbet og transaktionsomkostninger.

4. For at modtage valuta skal du trykke på "Modtag", derefter kopiere din kontos adresse og sende den til den person, du ønsker at modtage valuta fra.

5. For ekstra sikkerhed skal du åbne "Indstillinger" og låse din Samsung Blockchain Wallet. En PIN- eller fingeraftrykslæsning kræves for at åbne den igen.