Sådan streamer du Wimbledon 2019

For mange danskere starter sommerferien foran skærmen, når Wimbledon 2019 går i gang i dag, mandag den 1. juli.

Forude venter snesevis af tenniskampe, og selv om vi herhjemme naturligvis håber på succes for Caroline Wozniacki, så er det ifølge bookmakerne ikke den vej, at vinden blæser.

Blandt de kvindelige deltagere er der nok nærmere Karolina Pliskova, Ashleigh Barty, Petra Kvitova og Serena Williams, som skal kæmpe om det store trofæ og en andel i den samlede præmiesum på 38 millioner engelske pund.

Hos mændene regner de fleste iagttagere med, at Novak Djokovic og Roger Federer som sædvanligt skal kæmpe om sejren, men man skal nok ikke se helt bort fra Rafael Nadal, Stefanos Tsitsipas og Alexander Zverev.

Her finder du kampene

Hvis du vil streame det enorme antal tenniskampe de næste to uger, så skal du have fat i tjenesten TV2 Play. Og ikke nok med det, men du skal have fat i den udvidede pakke for at få adgang til TV2's live-kanaler.

Prisen for den udvidede pakke er 109 kroner om måneden, hvis du kan holde ud at se på reklamer i tide og utide. Kan du ikke klare det – og det er vi mange, der har svært ved – så må du af med 139 kroner om måneden.

Vil du have signalet fra mobilen, tabletten eller den bærbare computer op i et større format på tv-skærmen, kan vi anbefale en Google Chromecast, som med en simpel opsætning kan få de hårdtslående mænd og kvinder igennem til fladskærmen på væggen. Du kan selvfølgelig også vælge at bruge Apple TV.

Gør de mange live-kampe dig ikke mæt af tennis, har du desuden mulighed for at grave ned i TV2 Plays arkiv og finde højdepunkter fra tidligere års Wimbledon-finaler.