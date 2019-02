Sådan streamer du Super Bowl 2019

Nu, hvor VM i håndbold er vel overstået med Danmark som verdensmestre, er det på tide at klemme den runde bold hårdt, så den får en oval form. Med andre ord er det tid til amerikanske fodbold og ikke mindst den store finale, Super Bowl, der bliver afviklet søndag den 3. februar.

Årets finale, der helt præcist hedder Super Bowl LIII (53), er en gentagelse af finalen fra 2002. Dengang var det også New England Patriots, der kolliderede med St. Louis Rams (holdet flyttede sidenhen til Los Angeles og blev til LA Rams). I spidsen for New England Patriots stod dengang træner Bill Belichick, og en af hans quarterbacks hed såmænd Tom Brady. Og begge er også med i år, hvor New England i modsætning til for 17 år siden er favoritter.

Hvis du nu sidder og tænker; hvordan pokker kan jeg komme til at se denne kamp - sammen med omkring 114 millioner andre mennesker - så skal du bare læse videre.

Super Bowl LIII kan streames på Viaplay Sport, der allerede har vist en stor del af sæsonens kampe. Det betyder, at du kan se kampen på din computer, smartphone, tablet, Smart TV og spillekonsoller.

Prisen er 289 kroner om måneden, men så får du også adgang til blandt andet Premiere League, Champions League, Superligaen og Formel 1.

Men ønsker du at få smidt den ovalformede bold og de knokkelstærke hovedrolleindehavere op på storskærmen, så skal du have fat i en Google ChromeCast. Du kan læse her, hvordan du kommer i gang med det. Alternativt kan du investere i Apple TV.

Finalen spilles på Mercedes-Benz Stadium, og på grund tidsforskellen er der kick off herhjemme klokken 00.30 den 4. februar - men transmissionen starter selvfølgelig noget før - altså den 3. februar. Forvirret? Det skal du ikke være. Sørg blot for at sidde ved din bærbare, smartphone eller fladskærm, når det hele går løs om aftenen den 3. februar og fortsætter den tidlige morgen den 4. februar.

