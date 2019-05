Sådan streamer du Europa League-finalen i fodbold

Så faldt de sidste brikker på plads til årets finale i Europa League. Og det blev en dramatisk affære på en aften, hvor favoritterne fra Chelsea på hjemmebane måtte ud i forlænget spilletid og straffesparkskonkurrence mod tyske Eintracht Frankfurt, før billetter til Baku i Aserbajdsjan kunne bestilles.

Og da Arsenal samtidigt besejrede heroisk kæmpende Valencia, er der – ganske som i Champions League-finalen, hvor Liverpool skal op imod Tottenham – gjort klar til et engelsk opgør mellem to hold, der har alt at vinde efter en skuffende sæson i Premier League.

Hvis du vil streame kampen, så skal du have fat i Eurosport og sikre dig et abonnement på deres Eurosport Player-service.

Billigere streaming-kanal

Heldigvis for dig er der tale om en af de billigere streaming-kanaler, idet du kan få et fuldt abonnement til 129 kroner om måneden, og hvis du vælger et helt år, kan du komme helt ned på 82,50 om måneden (990 kr. om året).

Der er god tid til at få gang i Chromecast, hvis du vil have kampen smidt op på den gode, gamle fladskærm, for kampen afvikles først den 29. maj klokken 21.00.

Hvis du alligevel synes, at det er lidt for meget at betale for en enkelt fodboldkamp, så kan vi oplyse, at Eurosport Player også giver dig andre fodboldoplevelser, såsom Superligaen og EM-kvalifikation.

Du bør dog være opmærksom på, at Eurosport fra næste sæson IKKE længere viser kampe fra den engelske Premier League. Men du får fortsat masser af tennis samt cykelløb som Giro D'Italia, Tour de France og Vuelta A Espana.