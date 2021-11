Sådan er det gået Viaplay efter shitstorm

Nent Group, der ejer Viaplay, har fremlagt deres seneste kvartalsregnskab.

Her kan det ses, at Viaplay har haft en stor vækst. Faktisk har Viaplay haft en kundefremgang på 28 procent sammenlignet med samme tidspunkt sidste år. Dermed ser det ikke ud til, at den prisstigning de havde tidligere i år, har skræmt kunderne væk.

Ved udgangen af tredje kvartal 2021 havde Viaplay 3.608.000 kunder på verdensplan. Det seneste kvartal har de hentet 327.000 nye kunder, hvoraf 36.000 af disse er i de nordiske lande. Det skriver Digitalt.tv.

Der er dog fortsat langt til den målsætning de har sat, som er 12 millioner kunder ved udgangen af 2025.

Her ventes det dog også, at lanceringen på nye markeder vil hjælpe til.

Planen er pt. lancering af Viaplay på fem markeder inden udgangen af 2023. Dette er blandt andet USA, hvor tjenesten lanceres i december i år, og Holland er noteret til en lancering i første kvartal 2022.

Viaplay vil også øge produktionen af originalindhold fremadrettet.

2022 vil formentlig også være et år, hvor der sker meget på streamingmarkedet.

Tidligere i oktober (tirsdag den 26. oktober 2021) gjorde HBO Max også sit indtog på det danske marked og de har spidset kløerne for at få kunder til tjenesten. HBO Max starter nemlig med et tilbud på 39,50 kroner, samt at kunderne kan få tjenesten til halv pris “resten af livet”.

Også 2020 var et rigtig godt år for Viaplay, hvor de rundede en kæmpe milepæl, som var at runde de 3 millioner kunder.