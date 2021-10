Ny dansk Viaplay-serie er en varmhjertet og anderledes krimi

Originalserien ‘Elvira’ har det unge talent, Sara Klein, i hovedrollen og er skabt og skrevet af Lærke Sanderhoff og Heidi Maria Faisst frit efter bogforlæg af Anne-Sophie Lunding-Sørensen. ’Elvira’ får premiere på Viaplay i 2022.

Det er med store forventninger, at Viaplay ser frem til at præsentere seerne for den kommende Originalserie ‘Elvira’, som vi netop er begyndt optagelserne af. ‘Elvira’ er en varmhjertet og anderledes krimi-dramaserie om den 35-årige Elvira Gregersen, der helst vil leve en stille tilværelse i skjul for resten af verden. Hun gentager en ensformig, om end ikke helt ordinær, trummerum i sin lejlighed i Sydhavnen, indtil en hændelse pludselig sender hende ud i en omvæltende ny karriere som detektiv med hjertet på rette sted.

“Elvira er en skøn fortælling om at gennemgå en transformation fra at være en tilskuer i livet til at blive en handlekraftig og selvstændig kvinde, der løser forbrydelser for alle slags mennesker i samfundet – ikke mindst dem, der ikke selv har så stærk en stemme. Med vores nye Originalserie, der byder på både humor, alvor, krimi og action, føjer vi endnu mere alsidigt indhold til Viaplays stærke udbud. Vi er ret sikre på, at vores ‘Elvira’ vil tage seerne med storm”, siger Filippa Wallestam, EVP og Chief Content Officer hos NENT Group.

Da vi først møder Elvira, hovedpersonen i Viaplays Originalserie af samme navn, er det ikke de store ambitioner på hendes egne vegne, der springer i øjnene. Elviras største ønske er at kunne tage sig af sin tvillingebror Sixten, der er narkoman. Derfor arbejder hun som telefondame på barndomsvennen og politimanden Køsters bordel, så hun kan spare sammen til, at Sixten kan komme på en privat afvænningsklinik.

Trummerummen brydes imidlertid, da den prostituerede Candy forsvinder fra bordellet, og Elvira hurtigt fornemmer, at der er noget muggent ved det hele. Nu begynder vores uperfekte heltinde at grave i sagen, flankeret af Candys faste kunde, Henry, og mens begivenhederne udvikler sig dramatisk, opstår der følelser mellem de to selvbestaltede detektiver. Med både kærlighed og action i sit liv må Elvira snart se sin tilværelse vendt fuldstændig på hovedet og også se i øjnene, at hun måske ikke er så håbløst et tilfælde alligevel.

”Det har været så mega fedt og spændende at komme i gang med optagelserne. Jeg elsker hvert øjeblik af at spille Elvira! Hun er et helt almindeligt ualmindeligt menneske som os alle sammen med fejl og mangler, men med et stort hjerte og meget mere power end hun selv er klar over. Et menneske som Elvira fortjener helt sikkert at blive heltinden i sin egen serie! Og så elsker jeg det originale persongalleri, serien byder på,” siger Sara Klein.

Ud over Sara Klein i rollen som Elvira, kan man glæde sig til i serien at opleve navne som Peter Plauborg, Anton Hjejle, Bodil Jørgensen, Marijana Jankovic, Morten Brovn, Claus Riis Østergaard, Tina Gylling, Frederikke Dahl Hansen, Morten Surballe, Anders Mosling, Peter Zandersen og Lila Nobel.

‘Elvira’ er en Viaplay Original, skrevet af Lærke Sanderhoff og Heidi Maria Faisst frit efter bogforlæg af Anne-Sophie Lunding-Sørensen. Serien produceres af SAM Productions med Executive Producer Meta Louise Foldager Sørensen og producere Sara Namer og Johannes Rothaus Nørregaard.

‘Elvira’ bliver på otte afsnit af 44 minutter og får premiere på Viaplay i 2022.