Rygte: Musk vil fyre medarbejdere og tillade "vilde" tweets

Forleden talte Elon Musk, der ventes at købe Twitter, for første gang med det sociale medies medarbejdere.

Og de kan godt indstille sig på nye tider, hvis verdens rigeste person i sidste ende overtager selskabet.

Elon Musk dukkede ifølge Reuters 10 minutter for sent op på et videomødet, og via de mange svar på medarbejdernes spørgsmål kom Teslas topchef blandt andet ind på så vidtfavnende emner som rumvæsner, civilisationer i rummet og mere underholdende reklamer.

På forretningssiden, ud over de mere underholdende reklamer, var meldingen, at der er udsigt til besparelser.

”Lige nu er omkostningerne over indtægterne, konstaterede Elon Musk og pegede på, at der vil ske ”nogen rationalisering” i antallet af medarbejdere.”

På en intern kommunikationsplatform, Slack, kommenterede medarbejderne Elon Musks svar og kritiserede dem for ikke at være tydelige nok i forhold til hans forretningsmæssige vision.

Elon Musk har tidligere erklæret sig som fundamentalist i forhold til ytringsfriheden, og torsdag mente han også, ifølge Bloomberg News, at folk skal have lov til at komme med ”ganske vilde” ytringer, selv om Twitter ikke behøver at bringe dem bredt ud til brugerne. Twitter bør også hjælpe ”civilisationen og samvittigheden”.

Verdens rigeste person har tidligere aftalt at overtage Twitter for 44 mia. dollar eller 54,20 dollar per aktie. Sidenhen har han dog trukket noget i land og indledt en diskussion med Twitters ledelse, da han mener, selskabet ikke har givet retvisende oplysninger om antallet af falske konti på det sociale medie. Musk mistænker, at tallet er meget højere, end selskabets meldinger lyder til.

Markedet stiller da også stort spørgsmålstegn ved, om handelen bliver til noget, da aktiekursen ligger i 37,36 dollar eller 31 pct. under Musks bud.