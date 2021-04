Rygte før Apple-event: iPhone 14 får 48 megapixelkamera og 8K-video

Først det gode - og VIRKELIG spændende rygte: iPhone 14 forventes at få 48 megapixelkamera og 8K-video. Så den dårlige nyhed: Vi vil efter alt at dømme skulle vente til næste år, før 14'eren kommer på markedet.

Men derfor er det alligevel spændende, om man på det kommende Apple-event den 20. april vil omtale denne kommende iPhone, der - hvis rygterne taler sandt - fylder svælget med æble-smagende mundvand.

Det er som sædvanlig analytiker Ming-Chi Kuo, der er rygte-leveringsdygtig. Han rammer ikke altid plet, men han siges i hvert fald at have adgang til vigtig information tæt på Apple. Apple har hidtil bevist, at 12 megapixel er rigeligt i en mobil til at tage meget flotte billeder med. Det handler nemlig ikke kun om antallet af megapixel, men også i høj grad om alle de andre kamerateknikker og kamerasoftwaren.

Kuo understreger dog, at det nye kamera-setup i iPhone 14 vil løfte mobilkamerafotografi til nye højder, da kamerateknikken i telefonen vil øge pixelstørrelsen betragteligt og dermed forbedre mulighederne for at tage bedre billeder. Det vil ske ved at samle flere pixels i én pixel, så kaldt pixel binning, på samme måde som man ser det hos andre mobilproducenter. På den måde kommer der mere lys ind i billedet, hvilket giver bedre detaljer.

Kuo mener også, at iPhone 14 Pro vil understøtte 8K videooptagelse. Analytikeren mener dog, at 8K-kvaliteten primært skal bruges i forbindelse med AR og VR. Rygterne siger, at Apple kommer med et AR-headset i 2022, så dette støtter Kuo's påstande, idet det vil give god mening at understøtte med den bedst mulige kvalitet.