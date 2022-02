Ryan Reynolds møder sit yngre jeg i Netflix' første The Adam Project trailer

En første trailer til The Adam Project, det nye science fiction eventyr fra Netflix, er ankommet.

Filmen har et stjernebesat cast med Ryan Reynolds, Mark Ruffalo, Zoe Saldaña, Jennifer Garner og Catherine Keener i rollerne.

Shawn Levy, instruktøren af Free Guy, slår sig igen sammen med Reynolds i denne film, som er et af højdepunkterne blandt Netflix' mange nye film i 2022.

Hvad er The Adam Project?

Adam er Adam Reed, karakteren spillet af Reynolds og nytilkomne Walker Scobell.

Den ældre Reed er en tidsrejsende jagerpilot, som er styrtlandet i 2022, hvor han møder sit 12-årige jeg samt Garner og Ruffalo, der spiller hans forældre.

Sammen begiver de sig ud på en mission for at redde fremtiden, som ser ud til at indeholde masser af action.

Hvad kan vi forvente af The Adam Project?

Levy har form for storhjertede familieeventyr, efter at have tilset den enormt succesfulde Night At The Museum trilogi. Han er også executive producer på Stranger Things og har instrueret en stor del af hit-dramaets største episoder, hvilket giver ham en rigtig god fornemmelse for denne genre. Sci-fi for hele familien, men med en stærk følelse af undren.

Instruktøren har talt om nogle banebrydende film under tilblivelsen af The Adam Project og fortalte Collider: "Der er en masse action og virkelig alle de ting, vi ønsker os fra en eventyrfilm om tidsrejse, men den er i sidste ende meget en efterkommer af Frequency og Field of Dreams. Og det sjove ved det er i høj grad Back to the Future-inspireret, men hjertet af det er mere Frequency og Field of Dreams."

Som du har set i traileren, giver manuskriptet også masser af plads til Reynolds til at være sit sædvanlige kloge jeg. Hvilket altid er rart.

Hvad er udgivelsesdatoen for The Adam Project?

Netflix er normalt ret stille omkring udgivelsesdatoer, men vi har en til denne film.

The Adam Project får premiere på Netflix rundt om i verden den 11. marts.