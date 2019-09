Red Dead Redemption 2 til PC virker mere sandsynligt efter australsk klassificering

En PC-version af Red Dead Redemption 2ser mere og mere ud til at blive en realitet, idet Rockstar (igen) har sikret sig en klassificering af spillet i Australien. RDR2 var allerede godkendt til lancering på konsoller, afAustralian Classification Board, som skal godkende og tildele klassificering (rating) til film og spil.

Teorien er altså, at ansøgningen om en klassificering går forud for en PC-lancering, som kan være forklaringen på dette. Selvom Red Dead Redemption 2 oprindeligt blev afvist, som Kotaku kunne fortælle, er den beslutning senere hen blevet omgjort og spillet har igen fået sin MA15+ klassificering (som begrænser spillet til folk på 15 og derover), ligesom det fik tilbage i september forrige år.

Sparsomme detaljer

Desværre er detaljerne for klassificeringen ganske sparsomme, så spillets version er udeladt og siger derfor ikke noget om til hvilken platform der er tale om. Vi kan derfor ikke sige med sikkerhed, om der er tale om forberedelse til lanceringen af en PC-version. Det kan også tænkes, at Rockstar vil give os en masse ekstra indhold (DLC), som igen måske kunne dreje sig om en mulighed for Undead Nightmare.

Når det er sagt, er bevismængden for en udgave af Red Dead Redemption 2 dog blot blevet større og større. Dette inkluderer blandt andet en masse beviser fremskaffet via data mining, samt forskellige PC-indstillinger og referencer til DX12-understøttelse, som blev opsnappet i koden til Rockstars Social Club. Her nævnes Red Dead Redemption 2 accomplishments til PC.

Seneste udgave af Rockstar Games Launcher kunne også være en god indikator for at der var en PC-version af RDR2 på vej. Intet er dog sikkert endnu, så vi må bare vente og se hvad der sker.