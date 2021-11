Pluto TV kommer til Danmark

ViacomCBS Networks International og Nordic Entertainment Group er gået sammen om at lancere streamingtjenesten Pluto TV i de nordiske lande. Det sker i 2022 meldes der i en pressemeddelelse.

Pluto TV er en reklamefinansieret streamingtjeneste, der består af en række tematiseret kanaler Pluto TV Movie, Pluto TV Crime, Pluto TV History, og Pluto TV Comedy. I samarbejdet med Nent Group også får lokalt nordisk indhold i form af Viafree indhold som ‘Paradise’, ‘Luksusfælden’ og ‘Familien fra Bryggen’ sammen med globalt indhold fra ViacomCBS’ portefølje såsom ‘The Hills’, ‘Awkward’, ‘MTV Unplugged’ og ‘Catfish’. Viafree tjenesten lukkes efterfølgende fremgår det også i pressemeddelelsen.

Pluto TV er tilgængeligt på 26 markeder globalt, inklusive USA, Latinamerika og Europa.

“At fortsætte med at udvide Pluto TV som verdens førende gratis reklamefinansierede streaming TV-tjeneste er et kerneelement i vores streaming strategi, og vi er meget glade for gå ind i dette partnerskab med NENT Group for at skabe denne nye og udvidede version af Pluto TV. Kombinationen af vores globale indhold og Pluto TVs førende teknologiske platform, sammen med NENT Groups størrelse på annoncemarkedet og stærke lokale Viafree-indhold, vil positionere Pluto TV som den førende spiller på det voksende FAST/AVOD område,” siger Raffaele Annecchino, præsident og administrerende direktør for VCNI. “Overordnet set vil dette transformerende partnerskab booste Pluto TVs internationale vækst, og vi forventer at kopiere denne strategiske model på tværs af alle vigtige internationale markeder.

Anders Jensen, NENT Group, President og CEO: “Vi er glade for at have fundet en ny og stærkere vej frem for Viafree gennem dette innovative partnerskab, der skaber betydelig værdi for alle parter. Seerne kan nyde Viafrees mest elskede formater, som en del af Pluto TVs brede FAST og AVOD-tilbud, samtidig med, at vi er i stand til at tilbyde annoncørerne et endnu mere attraktivt produkt. Med dette samarbejde tager vi et vigtigt skridt videre i forhold til at skærpe vores fokus på vores hurtigt voksende Viaplay SVOD-tjeneste, som vi forventer at have mindst tolv millioner abonnenter på i 2025.”