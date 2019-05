Playdate er det 21. århundredes svar på Game Boy

Hvis du savner de gode gamle dage med simple spil, som vægter sjov og opfindsomhed højest, er der gode nyheder. En ny indie-fokuseret håndholdt er på vej fra spiludvikleren Panic, firmaet bag Firewatch og Untitled Goose Game og satser på at bringe charmen fra Game Boy ind i det 21. århundrede.

Playdate er netop blevet afsløret og er en lille gul håndholdt enhed med en enkel firvejstast, to primære knapper og et innovativt svingholdtag, som kan åbne op for interessante spilmuligheder.

Den har desuden en sort/hvid-skærm af høj kvalitet, som udviklerne lover er langt mere avanceret end den tilsvarende på Game Boy. Panic fortæller The Verge , at den ”ikke har nogen streger, ingen sløring, er ekstrem skarp og klar og har en meget højere opløsning”. Derudover udtalte de, at ”det lyder mærkelig, men det er virkelig en high-end sort/hvid-skærm.”

The Playdate. Image credit: Panic

En ny måde at få spil på

Et andet interessant element ved Playdate er hvordan du får spil på. Panic forklarer, at de agter at implementere samme måde som vi forbruger tv-programmer på til spil, hvor der kommer en ny titel til konsollen hver uge i 12 uger. Dette skal kaldes ”sæson ét”. Hver efterfølgende sæson vil indeholde en ny portion spil og ventes at koste ekstra.

Indtil videre er den eneste titel, der er blevet afsløret fra første sæson, Crankin’s Time Travel Adventure from Katamari Damacy-creator Keita Takahashi – selvom firmaet har afsløret at deres håndholdte vil inkluderes nye spil fra berømte spildesignere som Zach Gage (Typeshift), Bennett Foddy (QWOP) og Shaun Inman (The Last Rocket).

Firmaet har planer om at holde spillene hemmelige, indtil de udkommer på den håndholdte, så der derved bevares et overraskelsesmoment. ”Nogle er korte, nogle er lange, nogle er eksperimenterende, nogle er traditionelle. De er alle sjove.”

Playdate og den første sæson af spil lander i starten af 2020 og kommer til at koste $149 (ca. 1.000 kroner).