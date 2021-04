Paramount+ live i Danmark

En ny streamingtjeneste har set dagens lys i Danmark.

Paramount+ er nu tilgængelig online for alle forbrugere i hele Norden på ParamountPlus.com samt på mobile og tilsluttede TV- enheder via Paramount+ appen til iOS, Android og gennem Apple TV og Android TV.

Paramount+ koster 59,-/måned med 7 dages gratis prøveperiode for nye kunder.

Streamingtjenesten tilbyder både premierer på originalt indhold fra Paramount+ og eksklusive serier, herunder alle sæsoner af No Activity, hvor store navne som Will Ferrell, Bob Odenkirk og Dylan McDermott er med.

Alle tre sæsoner af Yellowstone er også tilgængelige, og den fjerde sæson lancerer snart.

Two Weeks To Live, The Twilight Zone, Everyone is Doing Great, Mirage, The Coroner, For Heaven’s Sake og Dani Who? er også blandt favoritterne.

Den længe ventede nye sæson af MTV reality-hittet The Hills: New Beginnings har premiere senere i maj, mens Brooklyn-komedien Flatbush Misdemeanors fra SHOWTIME har premiere i juni.

De tidligere annoncerede premierer omfatter dramaserien The First Lady, der er instrueret af danske Susanne Bier og produceret af Oscar-, Emmy- og Tony-vinder Viola Davis, som også selv spiller den tidligere førstedame Michelle Obama. Halo, The Man Who Fell To Earth og American Rust er også blandt premiererne.

Bagkataloget i 2021 inkluderer South Park, Broad City, Geordie Shore, Dexter, Ray Donovan, Billions, The Affair, Black Monday og City on a Hill, mens alle sæsoner af Frasier vil være tilgængelige i juni.

Filmelskere kan også nyde hundredvis af spændende titler, herunder nye film som The Outpost med Scott Eastwood og Orlando Bloom i hovedrollerne, Come Away med Angelina Jolie, Ken Loachs gribende, britiske drama Sorry We Missed You og den højspændte thriller 21 Bridges.