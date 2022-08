Oplev Lars Ulrich i hyldest-koncert

Lørdag d. 3. september præsenterer Pluto TV en kæmpe global musikbegivenhed til ære for rocklegenden Taylor Hawkins liv og musik. Koncerten fra et fyldt Wembley Stadium i London bliver i Danmark sendt LIVE på Pluto TV, og kan globalt også opleves på CBS, MTV og Paramount+. Til koncerten optræder et væld af musikkens allerstørste navne - herunder blandt andre Foo Fighters, danske Lars Ulrich, Liam Gallagher, Nile Rodgers og mange mange flere.

The Taylor Hawkins Tribute Concert præsenterer kunstnere som Foo Fighters, Lars Ulrich, Travis Barker, Nandi Bushell, Martin Chambers, Chris Chaney, Chevy Metal, Stewart Copeland, Josh Freese, Liam Gallagher, James Gang, Violet Grohl, Omar Hakim, Justin Hawkins, Shane Hawkins, Joshua Homme, Chrissie Hynde, Alain Johannes, Brian Johnson, John Paul Jones, KESHA, Greg Kurstin, Geddy Lee, Alex Lifeson, Brian May, Krist Novoselic, Nile Rodgers, Mark Ronson, Luke Spiller, Supergrass, Roger Taylor, Rufus Taylor, Wolfgang Van Halen og med en særlig optræden af ingen ringere end Dave Chappelle og Chris Rock. Senere vil sløret blive løftet for flere navne og overraskelser.

Koncerten optages live d. 3. september på Wembley Stadium i London, og instrueres af Joel Gallen, mens den produceres af Emer Patten for EP-PIC Films & Creative,. Koncerten vil byde på tidens største musiknavne, der alle går sammen for at fejre livet, musikken og kærligheden til en af den moderne musiks mest elskede skikkelser, Taylor Hawkins. Han var en legendarisk trommeslager i rockbandet Foo Fighters, og han døde som 50-årig i marts 2022. Hawkins blev i 2005 stemt ind som "Best Rock Drummer" i magasinet Rythm, og han blev i 2021 optaget i Rock and Roll Hall of Fame som medlem af Foo Fighters.