OnePlus er klar med to nye Nord-telefoner - se pris, specifikationer og salgsstart

Flagskibet OnePlus 10 Pro er ikke den eneste lancering af OnePlus i år. Nu er der kommet to budgettelefoner og et par Nord øretelefoner på markedet:

OnePlus Nord 2T, OnePlus Nord CE 2 Lite og OnePlus Nord Buds.

Lanceringsdato og pris

OnePlus Nord 2T med 8GB RAM og 128 GB lagerplads: 3.299 kr.

OnePlus Nord 2T med 12 GB RAM og 256 GB lagerplads: 3.899 kr.

OnePlus Nord CE 2 Lite med 6GB RAM og 128 GB lagerplads: 2.499

OnePlus Buds Nord: 399 kr.

Salgsstart i Danmark: 24. maj - kan forudbestilles hos OnePlus nu

OnePlus Nord 2T (Image credit: OnePlus)

Spørgsmålet er, om OnePlus har planer om at sigter efter tronen for mobiler i mellemklassen. For OnePlus Nord 2T byder på nogle ret vanvittige specifikationer for sin prisklasse. Alene de 12 GB RAM og 256 GB lagerplads lyder af meget til under 4.000 kroner. Når man så samtidig får lynhurtig opladning og en 6,43 tommer 90 Hz FHD+ AMOLED-skærm, som kommer med HDR10+-understøttelse, så vil rigtig mange få dækket deres mobil-behov med denne telefon.

Der er også et bedre chipset (MediaTek Dimensity 1300), og den leveres med nyere software i form af OxygenOS 12.1. Der er også nogle forbedrede kamerafunktioner, herunder nightscape- og AI-videobalanceringstilstand, og så får du tt 50 MP hovedkamera, et 8 MP ultrabredt kamera, et 2 MP monokamera og et 32 MP frontkamera.

Ifølge OnePlus har Nord 2T også en række forbedringer i forhold til OnePlus Nord 2. Opladningen er nu 80W Supervooc, der lader batteriet på 4500 mAh op på cirka 30 minutter.

OnePlus har i øvrigt fejret lanceringen med en ret sjov video, hvor OnePlus superfans dyster på viden - undervejs fortæller OnePlus selvfølgelig en masse om de tre nye produkter. Se OnePlus SpeedGames her.

OnePlus Nord CE 2 Lite er en billig mobil med stort batteri (Image credit: OnePlus)

Det lyder ikke som en enorm opgradering, men med en startpris på 3.299 kr. er det heller ikke nødvendigt, for det er præcis det samme som OnePlus Nord 2 koster i skrivende stund for 8/128 GB versionen. Vil du have 12/256 stiger prisen, men kun en lille smule, og du ender på 3.899 kr.

Prisen på OnePlus Nord CE 2 Lite er endnu lavere. Her findes kun én version, og den koster 2.499 kr. Den har en 6,59" 120 Hz LCD-skærm, et Snapdragon 695-chipsæt, 6 GB RAM, 128 GB lagerplads, et batteri på 5.000 mAh, 33 W opladning, et 64 MP hovedkamera, en 2 MP dybdesensor, en 2 MP makrosensor og et 16 MP selfie-kamera.

OnePlus Nord Buds

OnePlus Nord Buds (Image credit: OnePlus)

Og så har OnePlus også lanceret OnePlus Nord Buds. Vi har haft dem i ørene, og de lyder umiddelbart langt bedre, end de 399 kroner, der står på prisskiltet. Du får op til 98 decibel lydstyrke, Dolby Atmos-lyd, en 12,4 mm titaniumbelagt driver, 4 mikrofoner, AI-drevne algoritmer til støjreduktion og en IP55-klassificering.

Du kan forvente 7 timers batteri fra Nord Buds, mens opladningsetuiet giver 30 timer, før der skal fyldes op med strøm. Lige som de lancerede mobiler, kan de forubestilles hos OnePlus nu, og kommer til salg fra den 24. maj.

Nord-serien er kommet for at blive

Lige nu sælger OnePlus i Danmark den originale OnePlus Nord, OnePlus Nord CE OnePlus Nord 2, OnePlus Nord CE 2, OnePlus Nord CE 2 Lite og OnePlus Nord 2T. Så med OnePlus Nord CE 2, der kom tidligere i år og tilføjelsen af disse to nye telefoner er sortimentet blevet 50 % større alene i år.

Dermed er der udsigt til, at nogle af de ældre Nord-modeller kan få en lavere pris, da de ellers får svært ved at konkurrere med de nye telefoner.

Der er næppe nogen tvivl om, at OnePlus vil fortsætte med at levere i Nord-serien. Telefonerne har høj ydelse, og danskerne er ved at få øjnene op for flagship-killers. Så mon ikke, det også kan lykkes OnePlus at gøre indtryk på danskerne med deres billige, men gode mobiler i mellemklassen?