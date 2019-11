OnePlus 7 Pro har hverken hak eller kanter

OnePlus kan sjældent vente til den endelige afsløring af deres telefoner, og OnePlus 7 Pro er ingen undtagelse. Firmaet har nu indrykket en stor annonce andet New York Times, som blandt andet afslører, at der ikke er noget kamerahak eller kanter om skærmen.

Reklamen – som er delt på Twitter af @jerflash samt OnePlus selv – udelukker ikke helt et kamerahul i skærmen, men baseret på tidligere OnePlus 7 Pro-lækager , forventer vi en skærm, der fylder det hele og i stedet et selfie-kamera, som er gemt væk i et pop-up-modul i toppen.

Dette inkluderer ingen rigtig kant i toppen, selvom læk har vist en smal kant under skærmen, så vi skal måske ikke taget firmaets påstande alt for bogstaveligt. En smal kant er dog stadig bedre end en bred kant.

I see you @oneplus. Taking out this front page, 4 page ad in the @nytimes... If this is any indication, the #OnePlus7Pro launch is going huge! Who else is coming May 14th NYC? pic.twitter.com/J54QXxnNfIApril 29, 2019