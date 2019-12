Nye lækager ser ud til at bekræfte det grimme kamera på iPhone 11

Der er flere måneder til lanceringen af iPhone 11 , og som det har været tilfældet med enhver af de øvrige af Apples flagskibe i nyere tid, har vi allerede set adskillige lækager – hvoraf de fleste er umulige at verificere på nuværende tidspunkt.

Ét rygte er dog mere vedholdende end andre - adskillige lækager antyder et triple-linse-setup på iPhone 11 , selvom der ikke lader til at være den store entusiasme omkring det firkantede kamera-design bland Apple-fans.

I dag landede to nye renderinger af iPhone 11-covers så på nettet, og føjede til bevisbyrden, der peger på det kontroversielle kameradesign. Troværdige kilder i Kina peger på hjemmesiden SonnyDickson.com , som har offentliggjort et par renderinger, der bekræfter de nye design via det store firkantede hul på bagsiden, samt dimensioner på den forventede 'iPhone XI' og 'iPhone XI Max'.

Image credit: SonnyDickson.com

Sideløbende er flere renderinger dukket op via SlashLeaks , som giver en idé om hvordan kameraet på den kommende enhed ser ud i et cover (og det er stadig ikke kønt).

Image credit: SlashLeaks

Fordi de lækkede renderinger ikke kommer fra officielle kilder, kan vi stadig klamre os til håbet om, at iPhone 11 ikke kommer til at se således ud, når den lander senere på året.

Vi krydser fingre.