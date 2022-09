Ny svensk Viaplay-thriller på vej

Da politikommissær Veronika Gren pludselig ser en død dreng stå på hospitalets parkeringsplads, tror hun først, at hun hallucinerer. Men han er ikke en illusion – han er kommet for at blive, indtil retfærdigheden sker. Det kridter banen for den psykologiske thriller med overnaturlige elementer med Alexandra Rapaport i hovedrollen. Optagelserne til Viaplays nye originalserie 'Veronika,' der har forventet premiere næste år, starter nu.

Veronika Gren (Alexandra Rapaport) er en hårdtarbejdende politibetjent og mor til to. Med en kompliceret baggrund og et hemmeligt pillemisbrug er hun noget af en enspænder, der helst undgår sociale sammenhænge. Da hun pludselig ser en død dreng stå på hospitalets parkeringsplads, tror hun, at hun er ved at miste forstanden. Men drengen er ikke en hallucination, han er kommet for at blive, indtil retfærdigheden sker fyldest. Og han er ikke kommet alene. Veronika indser, at de døde er ofre for uopklarede forbrydelser. For at give dem fred, må hun se sit indre mørke i øjnene. Det bliver tydeligt, at løsningen ligger i hendes egen fortid – og at morderen er klar til at slå til igen.

’Veronika’ tilbyder et stort persongalleri, hvor flere skuespillere vil blive præsenteret senere. Optagelserne er begyndt i slutningen af august, og serien i otte afsnit har forventet premiere i slutningen af næste år på Viaplay.