Creative lover masser af larm og lækker lyd med ny Sound Blaster Katana SE soundbar

Serien af Katana-soundbarer fra Creative får nu et fjerde medlem i form af Sound Blaster Katana SE - denne gang uden en subwoofer. Katana-soundbars har ifølge Creative hver deres egne fordele og nøglefunktioner, så brugere kan vælge den soundbar, der passer bedst til deres behov.

Sidste efterår kom den kompakte Katana V2X, designet specielt til folk med begrænset plads. Og nu lanceres den nye Sound Blaster Katana SE med fire drivere og Creatives egen multi-kerne Digital Signal Processor (DSP). Creative skriver, at Katana SE kan ”levere en rig og kraftfuld lyd med fremragende klarhed og volumen uden at behøve en subwoofer”.

Katana SE - ideel til gamere

Kombinationen af Super X-Fi-teknologi, 5.1 virtual surround-egenskaber og alsidige forbindelsesmuligheder betyder, at Sound Blaster Katana SE skulle være ideel til gamere, filmelskere og musikentusiaster, der ønsker at tage deres lydoplevelse til nye højder uden at gå på kompromis med plads eller lydkvalitet.

Sound Blaster Katana SE er udstyret med 0,75" stofbetrukne højtalere, der hjælper med at give en renere og mere raffineret lyd i højden, samt en duo af opgraderede opadspillende 3" mid-bass drivere, der leverer en fuld baslyd og en imponerende lydoplevelse til trods for dens størrelse. Ligesom sin forgænger har Sound Blaster Katana SE også en certificeret Dolby Audio-decoder, som ifølge Creative gør det muligt at genskabe lydoplevelsen fra en biograf i sit eget hjem.

Sound Blaster Katana SE (Image credit: Creative)

Spilfunktioner til højttaler og høretelefoner

Sound Blaster Katana SEs Super X-Fi-teknologi lader brugeren nyde en opslugende lydoplevelse gennem høretelefoner, der er perfekt til en hel nats spil, uden naboerne bliver vækket. Desuden kan gamers også aktivere funktionerne SXFI Battle Mode og Scout Mode for at få en reel fordel i FPS-spil ved at få en præcis indikation om fjendens placering med forbedrede lydsignaler og -opfangelse i spil.

Ved at forbinde denne soundbar til Creatives app kan brugeren skræddersy sin lydoplevelse med Acoustic Engine-suiten og vælge sine foretrukne RGB-belysningstilstande. Disse brugertilpassede indstillinger kan gemmes som profiler enten i appen eller i de programmerbare knapper på fjernbetjeningen, så de er nemme at tilgå. Desuden kan soundbaren monteres på væggen, så den fylder endnu mindre i hjemmet.

Sound Blaster Katana SE kan fungere som one-stop lydhub med et udvalg af forbindelsesmuligheder inkl. USB, HDMI ARC, optisk port, høretelefonsstik og trådløs Bluetooth 5.0. Og den virker på tværs af platforme fra konsoller som PS5, PS4, Xbox og Nintendo Switch til PC, Mac og mobilenheder.

Sound Blaster Katana SE (Image credit: Creative)

Pris og tilgængelighed

Sound Blaster Katana SE koster 349,99 EUR (ca. 2.600 DKK) og kan købes hos Creative.