Ny Sonos Roam SL uden mikrofon og stemmestyring

Hører du til dem, der er elsker lyden i Sonos Roam, men som ikke bryder dig om tanken om en indbygget mikrofon, der lytter med i stuen, så er Sonos Roam SL en fantastisk nyhed for dig. Nu dropper Sonos nemlig mikrofonen, så du kan være sikker på, at ingen lytter med.

Ifølge Sonos selv er Roam SL rettet specifikt imod de brugere, der gerne vil have lyden og funktionerne i den lille, kompakte højttaler, uden at risikere at stemmeassistenter som Alexa eller Google Assistant lytter med hele tiden.

Nyt navn, samme lyd, færre funktioner

Sonos nyeste højttaler er en efterfølger til den fremragende Sonos Roam, som kom på markedet i 2021. Lige som Sonos Roam kan Sonos Roam SL både streame via Wi-Fi og Bluetooth. Den kan altså både tages med ud i verden eller forbindes med dit Sonos system hjemme i boligen.

Hjemme kan du lave et multirum setup med kompatible Sonos højttalere, men du kan også lave et stereo-setup med en anden Sonos Roam eller Sonos Roam SL. Højttaleren er kompatibel med over 100 streamingtjenester, som selvfølgelig inkluderer Spotify eller den musik, du har liggende på f.eks. din mobil.

Lyden bliver leveret af to klasse H-forstærkere og højttaleren styrer frekvensområderne med en diskanthøjttaler og en mid-woofer til mellemtoner og bas. Lyden kan indstilles via QE i Sonos-app'en.

Målene er præcis de sammen som på Sonos Roam: H168 x B62 x D60 mm. Den nye højttaler kommer også i farverne hvid og sort, præcis som forgængeren.

(Image credit: Sonos)

Færre funktioner end forgængeren

Selv om fjernelsen af mikrofonen kan give nogle bruger ro i maven, så vil det også betyde, at nogle funktioner forsvinder: Stemmeassistenten er selvfølgelig væk. Men det gælder også for den automatisk Trueplay-funktion, hvor højttaleren går ind og tilpasser lyden til omgivelserne. Dén funktion er afhængig af en mikrofon. Det er muligt, at Trueplay stadig kan justeres ved hjælp af en Apple telefon eller -tablet. Det kan andre Sonos højttalere uden mikrofon, så det vil måske også være en mulighed her.

På hjemmesiden står funktionen Sound Swap (hvor du med et tryk på en knap kan sende lyden fra Sonos Roam over i den nærmeste Sonos højttaler i boligen) ikke på Sonos Roam SL-siden. Den findes stadig under funktioner hos den originale Sonos Roam. Vi arbejder på at få svar fra Sonos på, om funktionen stadig vil være tilgængelig i Sonos Roam SL.

Pris og tilgængelighed

Sonos Roam SL kan forudbestilles på Sonos' hjemmesiden nu. Sonos begynder at levere højttaleren fra den 15. marts.

Prisen er sat til 1.349 kr., og den er dermed lidt lavere end på den originale Sonos Roam til 1.499 kr.