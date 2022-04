Ny MacBook Air udkommer måske senere i 2022 for at give Mac-salget et løft

En ny rapport hævder, at Apple har en MacBook Air på vej i år, og at den vil blive lanceret i anden halvdel af 2022 - og det er ikke første gang, vi hører et sådant rygte.

DigiTimes hævder, at kilder i forsyningskæden - dvs. insiderkilder i de virksomheder, der fremstiller dele til Apples bærbare computere - har fundet nye oplysninger om den kommende redesignede MacBook Air.

Den tech-fokuserede hjemmeside skrev: "Apples MacBook-serie er high-end forbrugerenheder, men kan også ses som for bærbare computere til forretningsfolk, da de foretrækkes af mange virksomheder eller kontoransatte, sagde kilderne og tilføjede, at det gode salg af MacBook Pro, der blev lanceret i slutningen af 2021, har holdt niveauet første kvartal af 2022 med større leveringsmængder end forventet, og at den nye MacBook Air, der lanceres i andet halvår, forventes at give salget et nyt løft."

Nylige rygter har indikeret, at Apple vil øge skærmstørrelsen en smule på den næste MacBook Air, fra den nuværende 13,3-tommer skærm til et 13,6-tommer panel, ifølge en teori fra analytikeren Ross Young, en velkendt kilde til Apple-lækager. Der er også rygter om, at Apple kan lave endnu større ændringer i 2023 med introduktionen af en 15-tommer Air sammen med 13-tommer modellen.

Masser af rygter om den kommende Air

Det seneste rygte om lanceringen af den næste MacBook Air passer med det, vi har hørt fra en af de mere pålidelige Apple-kilder, nemlig Mark Gurman. I sine seneste nyhedsbreve har Gurman antydet, at Apple oprindeligt havde planlagt at have den redesignede MacBook Air ude allerede nu - den oprindelige hensigt var angiveligt at debutere den bærbare computer allerede i slutningen af 2021 - noget, der således er blevet udskudt til senere i 2022. Det rygtes, at den vil blive udstyret med M2-chippen, hvilket ville give mening, da næste generation af chippen skulle være klar til den tid.

En anden seriøs Apple-kilde, Ming-Chi Kuo, har også hævdet, at den nye MacBook Air sandsynligvis vil gå i masseproduktion i årets tredje kvartal, hvilket betyder, at enhederne vil være klar til butikshylderne senere i 2022. Det ser altså ud til, at de fleste kilder bakker op om den tanke, og når alle disse spekulationer betragtes samlet, virker de naturligvis mere sandsynlige.

Det giver også god mening, at Apple vil forsøge at holde momentum i Mac-salget, som ser ud til at være godt i gang, ved at lancere nye modeller senere i år (vi kan også komme til at se en opdateret MacBook Pro 13-tommer model med en M2-chip, hvis vi skal tro andre rygter, der er dukket op).

Via MacRumors