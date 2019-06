Ny MacBook Air og 13-tommer MacBook Pro kan lande med macOS Catalina

Apple kan være i gang med at forberede lancereingen af en ny MacBook Air 2019 samt 13-tommer udgave af MacBook Pro 2019 , som skal lanceres samtidig med deres macOS 10.15 Catalina senere i år.

Rygtet stammer fra HIS Markit-analytikeren, Jeff Lin, som offentliggjorde sin rapport, Emerging PC Market Tracker . Rapporten kan kun læses af abonnenter, men Forbes har skrevet om detaljerne i rapporten , som antyder, at Apple vil opdateres in 13.3-tommer MacBook Pro samt Retina MacBook Air med nye processorer i 2019.

De nye laptops vil, ifølge Lin, fra fabrikken være udstyret med Apples kommende styresystem,macOS 10.15.

I rapporten hævder Lin, at 13-tommer udgaven af MacBook Pro uden Touch Bar vil få en nyere processor. Versionen med Touch Bar blev opdateret tilbage i maj. Samtidig opdateres også MacBook Air, som sidst så en opdatering tilbage i oktober 2018. Med de nyeste processorer fra Intel skulle begge maskiner få et pænt boost i ydelsen – hvis rygterne altså holder vand.

Dette er samme rapport, som antyder, at Apple også vil lancere en ny 16-tommer udgave af MacBook Pro i år – selvom det bliver uden det påståede OLED-display .