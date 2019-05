Ny iPod Touch fra Apple fokuserer på gaming

For første gang siden 2015 har Apple annonceret en ny version af deres klassiske iPod Touch-musikafspiller. Den nye iPod touch 7th generation er blandt andet udstyret med ”forbedringer i ydelsen, evnerne og kommunikationsmulighederne” lyder det i Apples pressemeddelelse . Disse nye evner skyldes Apples A10 Fusion-chip, som først blev introduceret med iPhone 7 i 2016. Det er hermed ikke en den nyeste chip, men dog en opgradering i forhold til den sidste iPod, som var udstyret med indmad fra iPhone 6.

Designmæssigt er den nye iPod Touch stort set identisk med den gamle. Den har en skærm på fire tommer og er bygget af lette materialer. Apple fortæller, at den nye model kommer i seks farver, herunder ”space grey, hvid, guld, blå, pink og rød”.

Priserne afhænger af hvor meget lagerplads du vil have og starter med 1.799 DKK for 32GB modellen, 2.699 DKK for 128GB modellen og 3.599 DKK for 256GB modellen.

Lavet til gaming

Brugen af Apples A10 Fusion-chip betyder, at den nye iPod Touch er optimeret til spil. I pressemeddelelsen nævnes det, at den skal kunne give sjove og produktive AR-oplevelser inden for spil, læring og web browsing, takket være nye muligheder som ”shared AR” og ”persistent AR” som er knyttet til bestemte steder. Dette skulle på magisk vis kunne bringe legetøj og skulpturer til live. Lanceringen af den nye iPod touch kommer i rette tid til lanceringen af selskabets nye spiltjeneste Apple Arcade til foråret.

Den nye abonnementstjeneste vil give adgang til det bedste fra App Store til et fast beløb om måneden, og iPod Touch ser ud til at blive positioneret som en relativt rimelig vej til at få adgang til den nye tjeneste på.

A10 Fusions-chippen betyder desuden, at man kan bruge gruppefunktionen til Facetime.

Glem ikke musikken

Det er usikkert, om iPod Touch fortsat skal regnes som en musikafspiller, men muligheden for at vælge op til 256 GB lagerplads betyder dog, at du kan have meget af din musik med dig, hvad enten du køber den fra iTunes eller henter den ned fra Apple Music. Det er desuden positivt, at Apple har ladet den nye version beholde 3.5mm-stikket.

Apples pressemeddelelse lægger samtidig stor vægt på videoafspilning og gaming og det bliver interessant at se, om folk er interesserede i en medieafspiller med en skærm på 4 tommer i 2019 – specielt da nutidens telefoner allerede kan gøre alt dette og mere.