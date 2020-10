Nvidia RTX 3080 Ti kan blive 40% hurtigere end RTX 2080 Ti og lande senere i år

Skal vi tage nye rygter for gode varer, kan Nvidia GeForce RTX 3080 Ti ende med at blive lanceret i slutningen af 2020 og være op mod 40% hurtigere end forgængeren RTX 2080 Ti.

De nye rygter stammer fra KittyCorgi på Twitter. Det er her værd at bemærke, at der er tale om en relativt ny konto med få følgere, så tag informationen med et gran salt. Alligevel ser det dog ud til, at kontoen har offentliggjort detaljeret information om Nvidias kommende Ampere-serie af grafikkort.

Ifølge tweetet, som du kan læse herunder, vil Ampere-serien af bestå af fem forskellige grafikkort og de vil alle byde på realistiske lyseffekter via ray stracing, så selv de billigste modeller af Nvidias næste generation af grafikkort vil kunne håndtere den nye teknologi. De vil eftersigende også alle benytte Samsungs 10nm-process.

1 Surprisingly, the next gen chip will be based on Samsung 10nm node 2 Not very solid about what GA102 really got, may struggle to be 40% above 2080ti, but bound to be under that number if compared against full bore TU102 3 SLi will be available to GA102 ONLY 4 RTX for everyone pic.twitter.com/b5YAKmOmgfMarch 11, 2020