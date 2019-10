Nvidia gør ray tracing muligt i flere klassiske PC-spil

Tidligere på året genopfriskede Nvidias Lightspeed Studios en gammel klassiker, da de forberedte Quake II til RTX-grafikkort. Som med et trylleslag kunne dette 20 år gamle spil nu bringe moderne PC’er helt i knæ under de højeste opløsninger.

Nu planlægger studiet, ifølge en jobopslag som blev opsnappet af DSOGaming, at give en række andre elskede PC-spil den samme behandling

“Vi har udvalgt nogle af de største spil fra de sidste årtier, og bringer dem ind i den moderne ray tracing-verden. De får den bedst muligt grafik og det samme gode gameplay, som gjorde dem så populære til at begynde med.” sagde jobopslaget fra Nvidia.

Studiet har indtil videre ikke afsløret hvilke spil der er tale om, men jobopslaget peger dog på, at det ”er et spil, som du kender og elsker”.

Hvad er ray tracing?

Ray tracing beskrives som en af de vigtigste nye tilføjelser inden for grafik, og gør det muligt at gengive realistisk lys, skygger og refleksioner. Desværre kræver teknikken også en helvedes masse computerkraft for at lave de komplekse beregninger. Du skal bruge et grafikkort, som understøtter ray tracing, såsom Nvidias serie af RTX-grafikkort.

Nuværende AMD-kort understøtter ray tracing via DirectX 12, men ventes at kunne udkonkurrere Nvidias RTX-kort med dedikeret hardware.

For at give en idé af hvordan teknologien påvirker ydelsen i spil, har vi testet ray tracing i spillet Control til PC med alle Nvidias RTX-superkort.