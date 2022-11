Nu kan du snart streame Top Gun: Maverick

SkyShowtime lancerer storfilmen Top Gun: Maverick på tjenesten den 22. december i Danmark. Filmen satte rekorder i biografer verden over, og nu kan danske seere altså snart nyde filmen på SkyShowtime.

Efter mere end 30 års tjeneste som en af US Navy's bedste piloter, er Pete 'Maverick' Mitchell, hvor han hører hjemme - en modig testpilot, som konstant udvider grænserne og undgår den forfremmelse, som ville holde ham nede på jorden i stedet for oppe i luften. Mens han træner en gruppe afgangselever fra Top Gun til en specialopgave, som ingen pilot nogensinde har udført tidligere, møder Maverick løjtnant Bradley 'Rooster' Bradshaw - sønnen af Mavericks afdøde ven, radarofficeren løjtnant Nick 'Goose' Bradshaw. Med en usikker fremtid foran sig, og hjemsøgt af spøgelser fra fortiden, tvinges Maverick til at konfrontere sin største frygt, hvilket kulminerer i en opgave, som kræver den ultimative opofrelse af dem, der bliver udvalgt til at udføre den.

Top Gun: Maverick slutter sig til det store udvalg af nye blockbuster-film, som SkyShowtime tilbyder efter filmene har været vist i biografen og kunnet lejes digitalt. Det gælder også titler som bl.a. Jurassic World Dominion, Minions: The Rise of Gru, The Northman, Sing 2, Sonic the Hedgehog 2, The Lost City, Downton Abbey: A New Era, Nope, Belfast, Ambulance og The Bad Guys.