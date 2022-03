Nothing Phone (1): Alt, hvad vi ved indtil videre

Nothing Phone (1) har et gennemsigtigt design og en Snapdragon chip

Nothing Phone (1) er præsenteret.

"Dette bliver et afgørende øjeblik." Det var sådan grundlæggeren af Nothing, Carl Pei, beskrev sit firmas første store event, hvor mobilen Nothing Phone (1) blev officielt annonceret.

Efter måneders lækager, teasere og spekulationer - hvor der virkelig ikke blev afslørede meget - har vi nu fået det officielle navn for den allerførste Nothing-telefon nogensinde.

Nothing (firmaet) afholdt en begivenhed med titlen "The Truth", hvor de endelig annoncerede nogle detaljer om deres kommende telefon. Men det var langt fra en komplet annoncering - det var mere en udvidet teaser, så der er stadig en hel masse, som vi ikke ved.

Du finder dog alt, hvad vi indtil videre har hørt om Nothing Phone (1) nedenfor, med officielle detaljer først, derefter lækager og rygter længere nede, og når vi hører mere, opdaterer vi denne artikel, så snart vi hører mere.

Det vigtigste om Nothing Phone (1)

Hvad er det? Den første telefon fra Nothing

Den første telefon fra Nothing Hvornår er bliver den lanceret? Sandsynligvis mellem juni og september

Sandsynligvis mellem juni og september Hvor meget skal den koste? Ukendt

Nothing Phone (1) pris og lancering

Vi ved, at Nothing Phone (1) lander engang i "sommeren" 2022, hvilket sandsynligvis betyder mellem juni og september. Det blev dog ikke mere specifikt til Nothing-eventen.

Et læk har tidligere peget på en lancering i april, men vi regner med, at det er mere sandsynligt, at det refererede til det "The Truth"-teaser-event, vi lige har haft. Under alle omstændigheder hører april ikke til sommermånederne, så der får vi altså ikke nogen telefon at se.

Der er endnu ikke noget nyt - hverken officielt eller andet - om, hvad Nothing Phone (1) kan komme til at koste, og da det er den første telefon i serien, tør vi ikke engang rigtig gætte.

Nothing Phone (1): Design

Nothing Phone (1) logo på sort baggrund (Image credit: Nothing)

Nothing har ikke afsløret meget om Nothing Phone (1) endnu, faktisk har virksomheden ikke engang vist den fysiske telefon frem, selv om den har vist emblemet (på billedet ovenfor), som du finder på bagsiden af telefonen.

Lige nu kommer vi ikke tættere på at se den nye Nothing Phone (1), og en kort teaser-video på 18 sekunder (nedenfor) med fokus på logoet antyder, at der kan være tale om et logo med lys.

Da telefonens kabinet i det mindste er delvist gennemsigtigt, kan det lys måske fremhæve synlige komponenter inde i enheden.

Det gennemsigtige design følger sproget fra Nothing Ear (1) - mærkets ørepropper, der også har gennemsigtige elementer.

You’ve speculated, and now you know.Nothing phone (1) is officially coming.It’s unlike anything else.Summer 2022.Sign up for the latest updates on https://t.co/pLWW07l8G7. pic.twitter.com/Lo4UPkk7MTMarch 23, 2022 See more

Nothing Phone (1): NothingOS

Nothing Phone (1) får Android-styresystemet, men den vil få sin egen brugerflade med navnet NothingOS.

Det er designet til at give en skræddersyet oplevelse (med f.eks. andre skrifttyper og lyde end på andre Android-telefoner), men du vil stadig have fuld adgang til alle Android-apps.

Vi er også blevet lovet, at grænsefladen vil give en "hurtig og smidig" oplevelse, hvilket det mindste, man kan forvente, når der er tale om en smartphone i det 21. århundrede.

Nothings grundlægger, Carl Pei, beskriver det som "det bedste fra Android kombineret med vores ikoniske designsprog". Omdrejningspunktet for dit digitale liv.

"Vi startede med at beholde det, du elsker ved Android, og fjernede bloatware."

(Image credit: Nothing)

Intet har givet os et kig på en håndfuld skærmbilleder af det nye styresystem, som viser et simpelt, rent design, der helt sikkert ser funktionelt ud - og måske lidt kedeligt.

Mens vi skal vente til midten på året for at få fingrene i Phone (1), vil vi - og du - kunne prøve NothingOS inden da.

Fra april vil Nothing gøre en launcher tilgængelig på udvalgte Android-mobiler for at give os en tidlig smagsprøve på brugerfladen.

Nothing Phone (1): power

Derudover ved vi, at Nothing Phone (1) vil have et Snapdragon-chipsæt, men vi ved endnu ikke hvilket.

Vi forestiller os dog, at det vil være en ret high-end-telefon, så Snapdragon 8 Gen 1 (som findes i f.eks. OnePlus 10 Pro) er en mulighed - selv om det ville presse telefonens pris i vejret.

Nothing kan også vælge at prissætte sin første smartphone mere konkurrencedygtigt, hvilket kan betyde, at den i stedet bruger Snapdragon 888+ eller 780G-chipsættet fra den tidligere generation.

Det er stadig kraftige chipsæt, som burde kunne levere en høj ydeevne - selv om der måske skal indgås små kompromiser omkring billedbehandling og high-end gaming. Vi bliver nødt til at vente og se.

RAM er en anden ukendt faktor lige nu, men Pei havde følgende at sige under firmaets "The Truth"-event om telefonen (1).

"Den leverer den optimale processorkraft og RAM til præcis den app, du bruger, mens den lærer af din brug.

"Ved at cache RAMéne vil de apps, du bruger mest, starte hurtigere. De apps, du ikke bruger, men som optager ressourcer i baggrunden, vil blive lukket."

Er det en antydning at, at telefonen måske skal klare sig med færre RAM end konkurrenterne? Det virker ikke sandsynligt, og vi ville blive overrasket over at se minde end 8 GB RAM i Phone (1).

Pei nævnte også, at partnerskabet med Qualcomm vil hjælpe "med at levere brændstof til Phone (1)'s kraftfulde og energieffektive oplevelse med hurtige forbindelseshastigheder" - sidstnævnte punkt der er et stærkt hint i retning af 5G-understøttelse. Igen, ikke ligefrem en overraskelse, men vi arbejder ud fra meget få informationer lige nu.

Læk og rygter

Før den første afsløring af Nothing Phone (1) havde vi hørt nogle få ting uofficielt, og det er hovedsageligt ting, som nu er bekræftet på Nothing-eventen.

Vi hørte for eksempel, at telefonen ville få gennemsigtige elementer, og Qualcomm selv havde antydet, at der ville være et Snapdragon-chipsæt om bord - hvilket vi nu ved, vil være tilfældet. De fleste aspekter af Nothing Phone (1) er dog fortsat helt ukendte.

Vi følger selvfølgelig med i udviklingen og holder jer opdateret, så snart vi ved mere om denne meget hemmelighedsfulde telefon.