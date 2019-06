Nintendo, Sony og Microsoft siger, at kinesiske toldsatser kan gøre spilkonsoller dyrere

Som noget usædvanligt har de tre største spillere på konsolmarkedet – Nintendo, Sony og Microsoft - slået sig sammen og advaret den amerikanske regering i forhold til de negative bivirkninger deres foreslåede toldsatser vil få på industrien.

Et åbent brev er blevet sendt til repræsentanter i den amerikanske regering, efter de åbnede op for kommentarer til forslaget forslaget om 25% told på alle varer produceret i Kina. Dette vil påvirke en lang række elektronikprodukter, herunder spilkonsoller produceret af de tre virksomheder, Sony PlayStation 4, Nintendo Switch og Microsoft Xbox One.

I brevet pointeres det, at ”Videospil er en hjørnesten af den amerikanske underholdningskultur” og at ”to ud af tre hjem har mindst én gamer og at 60% af amerikanerne spiller computerspil på daglig basis.”

Brevet fortsætter og hævder, at ”en prisstigning på 25% vil gøre spilkonsoller for dyre for mange amerikanske familier, som vi ellers forventer vil købe en spillekonsol op til jul. De forbrugere som alligevel køber en konsol, til trods for de forhøjede toldsatser, kommer til at betale 840 millioner dollars mere end de ellers ville have gjort.”

De tre firmaer hævder, at mere end 96% af alle konsoller i USA i 2018 var produceret i Kina og medtager man den allerede lave avance på den type produkter, vil ethvert skift i processen dramatisk øge prisen på samme produkter, som igen kun kan dækkes af de amerikanske forbrugere.

Formålet med brevet er, at tydeliggøre de ”skæve påvirkning disse toldsatser vil få” sammenlignet med beskyttelsen af den amerikanske tech-industri, som er de foreslåede toldsatser eftersigende skulle beskytte.

Højere priser på spilkonsoller er dog ikke den eneste ugunstige effekt, som de nye toldsatser vil få, idet brevet også hævder, at de øgede skatter ”kan risikere at gå ud over tusindvis af højtbetalte og vigtige stillinger, samt kvæle innovationen i vores industri”, hvilket igen vil påvirke den amerikanske økonomi negativt.

Regeringen har endnu ikke givet noget formelt svar til det åbne brev.