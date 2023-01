Netgear klar med lynhurtig, mobil wi-fi 6e hotspot router - Nighthawk M6 Pro

Netgear er en af de største producenter af routere,og de har nu lanceret Nighthawk M6 Pro 5G WiFi 6E Hotspot Router (MR6450). Den nye mobile router understøtter 5G internet op til 6 Gbps‡ og WiFi-hastigheder op til 3,6 Gbps.

Et større fokus på hybridarbejde og et stigende antal forbundene produkter i hjemmet har skabt et voksende behov for en sikker og stabil højhastighedsinternetforbindelse, der er i stand til at understøtte flere tilsluttede enheder i alle slags situationer.

Med M6 Pro vil Netgear give brugerne en transportabel og sikker WiFi-forbindelse med en indbygget firewall til op til 32 enheder, hvor end du kan få mobildækning. Rejsende kan nyde uafbrudt videostreaming, Zoom-opkald, onlinespil, opdateringer på sociale medier og upload/download af store filer – alt på samme tid og med høj sikkerhed.

Den nye router ser ud til at være både hurtig og meget fleksibel, da den både kan køre på batteri og tilsluttes el. Men prisen er til gengæld også forholdsvis høj: 7.490 kroner er den vejledende udsalgspris.

Nighthawk M6 Pro (Image credit: Netgear)

Både til hjemmet og på farten

M6 Pro fungerer også til hjemme- eller sommerhusbrug og kan øge WiFi-dækningen op til 92,5 kvadratmeter med In-Home Performance Mode, blot ved at fjerne batteriet og i stedet tilslutte strømadapteren. I større hjem kan hotspot-routeren bruges sammen med en eksisterende WiFi-router ved at tilslutte den til 2,5 Gbps Ethernet-porten.

Nighthawk M6 Pro kombinerer Qualcomm Snapdragon SDX65 Mobile Platform med Netgears ekspertise for at levere kunne levere en høj ydeevne med høje hastigheder. Routeren har batteri til op til 13 timers brug på en opladning. Hotspottet er ulåst og fungerer dermed med de fleste større 5G/4G-netværksoperatørers SIM-kort.

"Uanset hvor du tager hen, om det er tale om en hurtig forretningsrejse, forlænget ferie eller lidt af begge dele, kan bekvemmeligheden og trygheden ved at have et stærkt, sikkert, personligt netværk i lommen ikke undervurderes. M6 Pro kombinerer de nyeste WiFi 6E- og 5G-teknologier i en lille, elegant formfaktor og resultatet er banebrydende, sikker mobil WiFi med ultrahurtige hastigheder," siger David Henry, præsident for Connected Home Products and Services hos NETGEAR.

Tekniske specifikationer:

5G-ydelse: 5G-internet med hastigheder på op til 6 Gbps.

WiFi-hastigheder på op til 3,6 Gbps for op til 32 enheder

Touch-skærm: Opsæt, administrer, del og overvåg WiFi på 2,8" LCD-berøringsskærmen.

Sikkert og pålideligt netværk: Spar mobildata og undgå farer, når du opretter direkte forbindelse til offentligt WiFi. Nighthawk M6 har en indbygget firewall til en privat WiFi-forbindelse med ekstra adgangskodesikkerhed til web-UI og LCD.

Ulåst potentiale: Accepterer nano-SIM-kort fra store 5G/4G-netværksoperatører.

In-Home Performance Mode: Forøg WiFi-dækning op til 92,5 m2 derhjemme. Du skal blot fjerne batteriet og bruge strømadapteren.

USB-C-port: Oplad en enhed, eller få adgang til en hurtig kablet forbindelse op til 5 Gbps.

Mobilt tilbehør: Mulighed for at forøge 5G-modtagelse ved at tilslutte eksterne 5G-antenner (sælges separat) til de tilgængelige antenneporte.

Batteri: 5.040mAh holder op til 13 timer på en enkelt opladning.

Pris og tilgængelighed

M6 Pro Mobile Router (MR6450) er tilgængelig nu fra Netgear.com.



Vejledende pris: 7.490 kr.