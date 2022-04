Netflix dropper overnaturlig serie

Netflix har sat en stopper for den overnaturlige dramaserie Locke and Key.

Som magasinet Deadline (opens in new tab) først har afsløret, slutter serien fra 2020 med den kommende tredje sæson, som forventes at få premiere senere i år.

Locke and Key bygger på en af Joe Hill og Gabriel Rodriguez' fantasy-tegneserier og følger tre søskende - Kinsey (CODA's Emilia Jones), Tyler (Connor Jessup) og Bode (Jackson Robert Scott) - som efter mordet på deres far flytter til deres forfædres hjem, en mystisk herregård fyldt med låste døre og magiske nøgler.

Vi vidste allerede, at serien ville vende tilbage med tredje sæson - Netflix filmede sæson 2 og 3 lige efter hinanden i 2020 - men det var indtil nu uklart, om Locke and Key ville blive fornyet med flere afsnit.

Den gode nyhed er dog, at en tre sæsoner stemmer med ambitionerne hos seriens showrunners, Carlton Cuse og Meredith Averill, som i en udtalelse sagde, at det var "den ideelle længde til at bringe historien om Locke-familien og deres Keyhouse-eventyr til en tilfredsstillende afslutning".

"Som historiefortællere," fortsatte parret, "er vi taknemmelige for, at vi fik mulighed for at fortælle vores version af Joe Hill og Gabriel Rodriguez' utrolige historie præcis som vi ønskede. Vi beholder dog de magiske nøgler til vores eget personlige brug."

I sandhed bør Locke and Key-fans være taknemmelige for, at serien overhovedet eksisterer. Hill og Rodriguez' tegneserie blev først planlagt som en spillefilm, men Fox droppede den, inden den optagelserne gik i gang i 2010. Idéen blev derefter omdannet tilbage til en film hos Universal, men heller ikke her blev den til noget, og Hulu måtte derefter samle stumperne op i 2018.

Hulu nåede dog ikke længere end ét enkelt pilotafsnit, men det åbnede døren for Netflix, som startede helt forfra og lavede Locke and Key om til en fuld serie, der i endelig blev lanceret i 2020.

Netflix fjerner flere populære serier

Locke and Key er ikke den eneste populære serie, som Netflix vinker farvel til i 2022.

Archive 81 (opens in new tab), efter vores mening en af de bedste serier på Netflix (opens in new tab), blev for nylig aflyst efter blot én sæson. Dramaet i gyserstil, som debuterede på Netflix i starten af 2022, fik gode anmeldelser af kritikerne og opnåede en rating på 86 % på Rotten Tomatoes (opens in new tab).

Sci-fi-serien Another Life blev også taget af programmet i år, sammen med den populære komedieserie Grace and Frankie og den vellidte The Baby-Sitters Club.

Alt taget i betragtning har Locke and Key være heldig, at den overlevede så længe, som den gjorde. På trods af at serien blev godt modtaget af kritikere og publikum, var den sjældentat finde på Netflix' liste over de mest populære serier, og streamingtjenesten har historisk set for vane at skille sig af med lavt-præsterende serier efter blot to sæsoner (se The OA, Sense 8, Altered Carbon, The Order...).

Fans bør derfor være taknemmelige for, at Netflix valgte at filme seriens to sidste afsnit lige efter hinanden - selv om vi vil være kede af at sige farvel til Locke-familien.