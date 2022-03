Netflix dropper den kritikerroste gyserserie Archive 81 efter kun én sæson

Netflix har aflyst Archive 81 efter kun én sæson.

Gyserserien, som debuterede på streamingtjenesten i begyndelsen af 2022, fik gode anmeldelser fra kritikerne med en rating på 86 % på Rotten Tomatoes, men det har ikke været nok til at give serien en ny sæson.

Archive 81 er løst baseret på en podcast af samme navn og følger film-restorator Dan Turner, da han bliver hyret af en magtfuld forretningsmand til at digitalisere en række brændte bånd og rekonstruere dokumentaristen Melody Pendras' arbejde og hendes efterforskning af en farlig kult.

Under arbejdet bliver Turner naturligvis draget ind i Melodys historie, hvilket fører til, at han bliver overbevist om, at han kan redde hende fra den uhyggelige død, som hun mødte for 25 år siden.

Det er et drama i otte dele og blev af Netflix præsenteret som et must-watch for horrorfans, men det var der åbenbart ikke nok af dem, der gjorde...

Kommer aflysningen af Archive 81 som en overraskelse?

Det er virkelig en stor overraskelse. Ikke alene kunne kritikerne lide showet, men det ramte også alle de punkter, man normalt forventer, at et show skal gøre for at fortjene en anden sæson.

Som filmsitet Deadline skriver, fandt showet efter udgivelsen vej ind på både filmsitet Nielsens og Netflix' ugentlige Top 10-bedømmelser for originale programmer og nåede endda i et stykke tid op på førstepladsen blandt Netflix' amerikanske abonnenter.

Desuden havde showet nogle seriøst kreative og anerkendte kræfter bag kameraet: Stranger Things-instruktøren Rebecca Thomas tog sig af halvdelen af episoderne, og gyserkongen James Wan var blandt de udøvende producenter.

Men det var altså ikke nok til at Netflix ville give serien en chance og en sæson mere.

Hvad skal der til for at få en anden sæson på Netflix?

Begynd med en flyvende start: De seneste historier om streaminggigantens beslutninger om at aflyse serier har vist to tendenser. For det første vil Netflix have mange mennesker til at se din serie, hvilket er en selvfølge. For det andet vil de have mange mennesker til at se den færdig i en fart, så de er klar til at gå videre til den næste serie eller film på platformen. Med andre ord - serier, vi binger, er serier, der overlever.

Da Netflix aflyste The Babysitters' Club - en serie, der have en 100% rating på filmsitet Rotten Tomatoes - satte showrunner Rebecca Shukert sig ned med Vulture for at forklare, hvad der var sket. Hun fortalte, at streaminggiganten ikke bare er interesseret i, hvor mange mennesker der ser dit show, men også hvordan de gør det.

Hun sagde, at Netflix lægger vægt på, hvor mange procent af seerne, der ser serien færdig: "Hos Netflix handler det mere om, om dit show fungerer på platformen, end om platformen fungerer for dit show. De vil have folk til at se det på en bestemt måde, og de vil have shows, som folk vil se på den måde - ikke shows, som folk ønsker at se på deres egen måde."

Tyder dette på, at fremtiden for Netflix er flere "en-sæson-og-så-slut"-serier? Måske. Meget tyder i hvert fald på, at det bliver sværere for selv gode og populære serier at komme videre til 2. sæson. Det virker som en trist udvikling, for nogle serier er bare så gode og omfattende, at de fungerer bedst med lidt luft imellem afsnittene.