Nedtællingen er i gang: Game of Thrones er snart tilbage

Har du ventet i spænding på at se, hvilken skæbne, der venter Daenerys Targaryen, Jon Snow, Tyrion Lannister og alle de andre fra Game of Thrones, er det nu, du skal spidse ører. Det store opgør om kontrollen over Westeros er nemlig omsider på vej til tusindvis af hjem over hele Danmark.

Det sker mere præcist natten til mandag den 15. april, hvor 8. og sidste sæson af den berømte serie indtager streamingkanalerne C More og HBO Nordic, der begge viser den blodige serie.

Ligesom med de foregående sæsoner, har der været masser af rygter om serien op til denne sæsonstart. I modsætning til, hvad mange har gættet på, så er de kommende afsnit ikke af samme længde som spillefilm. Derimod får afsnittene forskellige længder; fra 54 til hele 84 minutter.

Den sidste sæson består af seks afsnit, og det skal blive spændende at se, om de lever op til de foregående syv sæsoner - men om ikke andet, så tyder alt på, at vi i et af afsnittene bliver vidner til et kæmpe slag, der ikke har set sit lige før.

Skulle du nu spekulere over, hvad det mon koster at se Game of Thrones på HBO Nordic i forhold til C More, så kan vi fortælle dig, at der ikke er nogen forskel. Begge stedet koster det 99 kroner om måneden at abonnere på streamingkanalen.

Hård kamp om seerne

Selv om HBO Nordic ikke opgiver specifikke tal for, hvor mange, der ser deres serier, så er der ingen tvivl om, at Game of Thrones er en af deres allerstørste succeser.

Det har selvfølgelig også fået mange til at gætte på, hvorvidt især HBO Nordic vil være i stand til at holde på deres abonnenter, når de populære navne snart forsvinder fra skærmen. Serien har været et af streamingkanalens bedste kort i kampen mod Netflix, Viaplay, TV2 Play og C More - der som nævnt også viser Game of Thornes.

Hvad afløseren for Game of Thrones bliver, vides endnu ikke, men foreløbig kan vi jo glæde os over, at serien med de danske stjerner Nikolaj Coster-Waldau og Pilou Asbæk er tilbage, og at vi nu endelig får afslutningen på kampen om Jerntronen.