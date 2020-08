Motorola Razr 2020 får måske større batteri og hurtigere opladning end originalen

Vi forventer, at Motorola afslører sin næste foldbare telefon - sandsynligvis kaldet enten Motorola Razr 2020 eller Motorola Razr 2 - den 9. september, men vi har endnu ikke set meget til lækager eller rygter. Det kan dog nå at ændre sig, da vi nu har hørt, at telefonens batteri og opladningshastighed begge kan få en opgradering.

Dette er baseret på en TUV Rheinland-certificering for en telefon med et modelnummer knyttet til Motorola Razr 2020, og er opdaget af RootMyGalaxy. TUV Rheinland er et certificerings- og testfirma, der blandt andet vurderer, om produkter opfylder sikkerhedsstandarder, så det er ikke overraskende, at de kan have data på en telefon inden lanceringen.

Certificeringen nævner i dette tilfælde to batterier, der har en samlet nominel kapacitet på 2.633mAh. En sammenklappelig telefon med to batterier er ikke usædvanligt, og den samlede kapacitet er her lidt højere end 2.510mAh på Motorola Razr 2019.

Hurtigere og større

Opslaget nævner også 18W-opladning, hvilket vil være lidt hurtigere end 15W-opladningen, der findes i den oprindelige model.

Ingen af disse ting er store opgraderinger, men de passer med de få andre rygter, som vi har hørt om telefonen, hvilket antyder, at der vil være tale om en beskeden opgradering af forgængeren, med enten den samme 6,2-tommer skærm eller en lidt større 6,7 tommer-version (afhængigt af hvilke kilder du tror) med 48MP og 20MP kameraer på bagsiden og 5G-understøttelse.

På designfronten vil telefonen have et lignende muslingedesign som den originale Motorola Razr, om end med nogle små forbedringer. Hvis Motorola Razr 2020 virkelig lander den 9. september, vil vi snart vide meget mere, og TechRadar vil naturligvis dække lanceringen, så kig forbi igen, når vi nærmer os datoen.

