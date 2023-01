Motorola klar med billige mobiler i g-serien

Motorola har netop lanceret annoncere deres nye moto g-enheder - moto g73 5G, moto g53 5G, og moto g23 samt en moto e13. De nye telefoner er tiltænkt Android-brugere, der gerne vil have en fin telefon, men som ikke vil betale meget høje priser for fornøjelsen.

Moto G73 (Image credit: Motorola)

moto g73

Med moto g73 5G lover Motorola deres kunder en billig mobil, der leverer gode billeder, selv under vanskelige lysforhold. Telefonen er udstyret med et avanceret 50MP-kamerasystem. Så når lyset bliver en udfordring, lover Motorola, at kameraet, takket være Ultra Pixel-teknologien, vil reagere ved at kombinere hver fjerde pixel til en stor 2,0um Ultra Pixel.

g73 5G kommer også med en avanceret 8 MP-sensor med tre perspektiver. Ultravidvinkellinsen fanger, hvad det menneskelige øje ser, og får 4x mere af scenen med ind i billedet sammenlignet med et standardobjektiv. Macro Vision-objektivet bringer brugerne 4x tættere på handlingen og fanger de mindste detaljer. Dybdekameraet gør det nemt at forvandle hverdagsbilleder til professionelt udseende portrætter.

Telefonen skal endda kunne klare gaming og får en ultrabred 6,5 tomme 120 Hz FHD + skærm - og giver spillerne en fordybende oplevelse med et skærm-til-krop-forhold på 86 % med smalle kanter. Alle fire nye moto g-enheder byder desuden på lækker lyd med Dolby Atmos, uanset om du bruger hovedtelefoner eller de indbyggede stereohøjttalere.

Moto g73 er udstyret med en MediaTek Dimensity 930-chipsættet, som får mest muligt ud af 5G-netværket. Telefonen fås med 128/256GB intern lagerplads og 6/8 GB hukommelse.

Den har et forholdsvis stort batteri på 5.000 mAh, så der er masser af power til hele dagen. Batteriet genoplades hurtigt takket være TurboPower 30W-opladning.

moto g53 5G

Denne mobil har også en 50 MP-sensor og Quad Pixel-teknologi, og den har et dedikeret Macro Vision-kamera til ekstreme nærbilleder.

Denne kommer med Snapdragon® 480+ 5G Mobile Platform og 4GB RAM. Skærmen her er også på 6,5 tommer med en opdateringshastighed på 120 Hz, og batteriet på 5.000 mAh.

Moto Secure og Family Space

Både moto g73 5G og moto g53 5G leveres med Thinkshield for Mobile, et ekstra lag af sikkerhed, der forbedrer beskyttelsen på alle niveauer fra fabrikken til slutbrugeren. Til at hjælpe brugerne med at drage fuld nytte af alle sikkerhedsfunktionerne har Motorola tilføjet den nye Moto Secure App til disse nye enheder. Moto Secure holder styr på alle vitale sikkerheds- og privatlivsindstillinger på telefonen. Administrer netværkssikkerhed, kontroller apptilladelser og opret sågar en hemmelig mappe til de mest følsomme data. Uanset om det handler om at sikre downloadede filer eller at tilføje et ekstra lag af beskyttelse, er Moto Secure alt, der skal til for at holde trusler på afstand.

Med disse enheder er Motorola også glad for at kunne introducere Family Space, et specialdesignet "sikkert miljø", hvor børn kan lære og lege. Family Space lader forældre sætte grænser for skærmtid, kontrollere hvilke apps der er tilgængelige og oprette flere profiler, hvilket skal fremmer de sunde digitale oplevelser og hjælpe med at holde uønsket eller upassende indhold væk fra de små, så de trygt kan udforske på egen hånd.

Moto g23 (Image credit: Motorola)

moto g23

Moto g23 har et 50 MP-hovedkamera med Quad Pixel-teknologi, et dedikeret Macro Vision-kamera og et 125º ultravidvinkelobjektiv. Skærmen er på 6,5 tommer i HD+ opløsning. Den har 90 Hz opdateringshastighed og TurboPower 30W-opladning, hvilket skal give flere timers strøm med få minutters opladning.

Denne enhed har en tynd krop og smalle rammer. Der er endda en fingeraftrykssensoren placeret på siden af telefonen, hvor den er let tilgængelig og hjælper med til at bevare et strømlinet udseende.

moto e13

Ud over den nye moto g-familie introducerer Motorola også budgetmobilen moto e13. Her får du stadig en 6,5 tommer skærm og Dolby AtmosDen seneste tilføjelse til moto e-familien tilbyder et tyndt, slankt og let design, hvilket gør den til den perfekte ledsager til en travl livsstil. Den lave vægt muliggør let visning på farten, mens dens unikke farver gør den til et bemærkelsesværdigt fashion statement. Herfra kan brugerne fordybe sig i indhold takket være en 6,5 tomme store HD+ skærm, der tilbyder skarphed og klarhed, mens den rumlige lyd fra Dolby Atmos® afslører større dybde og detaljer i underholdningen.

Pris og tilgængelighed

De nye moto g73 5G, moto g53 5G og moto g23 kommer til salg 1/3-2023 i alle de nordiske lande. Motorola skriver ikke, om moto e13 kommer til salg samtidig, men afslører dog prisen på budgetmobilen.

moto g23 vil være tilgængelig i to farver: Matte Charcoal og Pearl White til en vejledende pris på 1.599 kroner.

moto g53 5G vil være tilgængelig i tre farver: Ink Blue, Pale Pink og Artice Silver til en vejledende pris på 1.999 kroner.

moto g73 5G vil være tilgængelig i to farver: Midnight Blue og Lucent White til en vejledende pris på 2.499 kroner.

moto e13 vil være tilgængelig i to farver: Cosmic Black og Creamy White til en vejledende pris på 899 kroner.