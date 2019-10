Microsoft Surface Pro 7, Surface Laptop 3 og ARM-drevet Surface afsløret via lækkede billeder

Igen er der kommet billeder af Microsofts kommende Surface-enheder, og denne gang afsløres det, at der vil komme en Surface Laptop Pro 7, en Surface Laptop 3 i 13 og 15 tommer, såvel som en ARM-drevet Surface-enhed.

Det er tipperen Evan Blass, som står bag billederne på Twitter, som vi referere til, men det kan kun ses af godkendte følgere. Det nævner desuden, at Microsoft også vil fremvise en Surface-enhed med to skærme, som ikke ses her. Det store lanceringsevent fra Microsoft vil blive afholdt onsdag aften.

Disse billeder kommer i kølvandet på en anden serie af promobilleder, som i går blev lækket på nettet af WalkingCat (endnu en respekteret og pålidelig kilde), og også dér så vi hints af en Surface-enhed med ARM-processor. Begge lækager virker ægte, men vi mangler naturligvis stadig en bekræftelse fra Microsoft.

Lad os først se nærmere på Surface Pro 7, som den fremstår i de lækkede billeder:

Maskinen ser næsten identisk ud med den eksisterende Surface Pro 7, men denne gang er den blevet udstyret med USB-C – hvilket ærlig talt er på tide. (Dette burde have været på plads i forrige model). Dertil er den fortsat udstyret med en Type-A-Port.

USB-C-porten er placeret hvor Mini-Display-port-udgangen sad tidligere, hvilket kan betyde, at den er droppet eller flyttet til en anden side.

Lad os nu tage et kig på Surface Laptop 3:

Den store ændring er her, at der i tillæg til 13-tommerudgaven også kommer en 15-tommervariant. Det ser samtidig ud til, at Surface Laptop 3 har droppet Alcantara-stoffet, som dækker dele af Surface Laptop 2.

ARM-processor

Vi har gemt det bedste til sidst – eller i hvert fald det mest interessante af nye tilføjelser til Surface-serien – ifølge Blass skulle dette være en ny Surface med ARM-processor:

Det er uklart, om der her er tale om Surface 7, noget der tidligere har gået rygter omkring, eller om der er tale om et andet produkt. PC World rapporterer, at Microsoft ikke helt har styr på navnet endnu, selv her så tæt på lanceringen, men det kan tænkes, at der er tale om en anden Surface Pro-variant i stedet for en almindelige Surface-model.

Uanset hvad den kommer til at hedde, ser det ud til, at den får to USB-C-porte, en relativt stor skærm, som virker meget større end på den nuværende Surface Pro, samt smallere kanter.

Der er fortsat en fod på bagsiden, men hængslet ser anderledes ud, hvilket kan sikre, at tastaturet ligger mere fladt på underlaget imens du skriver.

Som vi også nævte i går, vil ARM-varianten være udstyret med en modificeret udgave af Snapdragon 8cx, men præcis hvad der er ændret, ved vi ikke. Promobilledet fra i går nævnte 4G og ikke 5G, hvilket er lidt underligt, når der er tale om denne processor.

Kan der i stedet være tale om en ældre Qualvcomm-processor? Det virker usandsynligt med tanke på, at dette er en Surface-maskine og at Snapdragon 8cx netop skal give en bedre ydelse og batterilevetid i denne type maskiner. Dertil er der jo tale om Microsoft, som for første gang introducerer USB-C i Surface Pro…

Hvad angår Surface-modellen med to skærme, som Blass også nævner, så findes der ingen billeder af den endnu. Det bliver dermed spændende at se, om Microsoft faktisk har formået at holde et nyt produkt hemmeligt. Vi holder jer naturligvis opdateret på hvad Microsoft lancerer under sit lanceringsevent, der løber af stablen onsdag fra klokken 16.00 dansk tid.