Anmeldelse: Microsoft Surface Laptop 2

Da den første Surface Laptop blev lanceret tilbage i 2017, overraskede Microsoft med deres første bærbare nogensinde. Vi var med det samme nødt til at spørge: hvorfor sende en almindelig bærbar på gaden, når I allerede har slået jer op på touch-baserede mobile computere?

Nu viser det sig, at Surface Laptop 2 er svaret på det spørgsmål. Imens den rigtig nok ikke byder på de store ændringer, er den præcis hvad forgængeren skulle have været: en ren og kraftig Windows 10 -oplevelse i bærbart format.

Med sin lidt usædvanlige skærm på 13,5 tommer, mangler Surface Laptop 2 dog desperat moderne porte. Alligevel holder det ikke Surface Laptop 2 tilbage. Til trods for de manglende porte, er det de indvendige forbedringer, så får Surface Laptop 2 til at skille sig ud i 2019 og gør det til en af de bedste bærbare på markedet netop nu.

Spec Sheet Her er den Surface Laptop 2-fonfiguration TechRadar fik sendt til test: CPU: 1.7GHz Intel Core i5-8250U (quad-core, 6MB cache, up to 3.4GHz boost)

Grafik: Intel UHD Graphics 620

RAM: 8GB LPDDR3

Skærm: 13.5-inch, opløsning 2,256 x 1,504 PixelSense display (10-point multi-touch, 3:2 aspect ratio)

Lagerplads: 256GB SSD

Porte: 1x USB 3.0, mini DisplayPort, Surface Connect port, headphone/mic jack

Forbindelser: 802.11ac Wi-Fi (2 x 2 MIMO), Bluetooth 4.1 (Low Energy)

Kamera: 720p HD webcam med infrared for Windows Hello

Vægt: 2.76 pounds (1.25kg)

Mål: 308.1 x 223.27 x 14.48mm; W x D x H)

Pris og tilgængelighed

Prisen på Surface Laptop 2 starter fra 8.899 kroner. Her får du hvad du kan se her til højre, bortset fra en SSD harddisk på kun 128GB. Basisudgaven kan naturligvis opgraderes – bortset fra skærmen – til en Intel Core i7 CPU, op til 16GB RAM og 1TB SSD.

Skal du have Surface Laptop 2 med den konfiguration vi har anmeldt, med en 256GB SSD harddisk, vil den koste dig 11.299 kroner.

Surface Laptop 2 koster omkring det samme som sin forgænger, og omtrent det samme som andre førende Ultrabooks, såsom Dell XPS 13 .

Vil du have samme kræfter fra Apple, vil det som minimum koste dig 13.299 kroner for 13-tommer udgaven af MacBook Pro.

Design og skærm

Ikke meget har ændret sig i forhold til designet på den originale Surface Laptop, altså udover en ny farvemulighed. Ja, Surface Laptop 2 fås nu i en helt sort udgave, som er aldeles smuk og føles skøn at arbejde på.

Udover den nye farve, er Surface Laptop 2 stort set identisk med sin forgænger, blot med kraftigere indmad. Den er lige så tynd som før, 14.48mm, og vejer også det samme, 1.25kg.Surface Laptop 2 er hermed lige så transportabel som før, hvilket er godt nyt for professionelle på farten og studerende.

Skærmen er også den samme, men det er der ikke grund til at klage over – den imponerede os også første gang. Sortniveauet er stadig lige så dybt, den røde farve fortsat levende og skarp, og berøringsskærmen lige så hurtig og responsiv. Det unikke skærmforhold på 3:2 gør sig godt til alle slags opgaver, men giver dog noget spildplads, når du ser film i 16:9-format.

Desværre har Microsoft ikke valgt at inkludere deres Surface Pen-stylus, så du kan udnytte touch-skærmen fuldt ud. Denskal købes separat.

Microsoft hævder, at de har gjort tastaturet mere lydløst, og vi kan bekræfte, at det er et af de mest stille tastaturer vi nogensinde har testet. Vores kolleger kunne slet ikke høre os skrive i et ellers helt åbent kontorlandskab.

At dette er lykkedes for Microsoft uden at det er gået ud over den imponerende følelse vi har under fingrene, er imponerende. Når det er sagt, kunne mellemrummet imellem tasterne godt være lidt mindre.

Hvad touchpaddet angår, er her ikke meget at skrive hjem om. Det fungerer fint, har en god størrelse og reagerer som forventet. Overfladen rundt om det er dækket af Alcantara-stof, hvilket er det behageligt at hvile hænderne på.

Der er enkelte ting vi savner ved Surface Laptop 2. Der er stadig ingen Thunderbolt 3-port, og ikke engang USB-C 3.1. DU må i stedet nøjes med én enkelt USB 3.0-port og en Mini Display-port.

For en bærbar af denne størrelse, er der ingen undskyldning for ikke at inkludere flere porte, og den burde også være opdateret med nyere versioner af portene. Til sammenligning har dette års 13-tommer MacBook Pro hele fire Thunderbolt 3-porte, hvor Dell XPS 13 har to, samt en microSD-kortlæser og en tredje USB-C 3.1-port. Begge af disse maskiner er desuden mindre end Surface Laptop 2.