Lækage afslører Surface Pro 7 før officielt Microsoft-event

Vi nærmer os med hastige skridt Microsofts event d. 2. oktober, og fordi Microsoft ikke selv er meget for at fortælle hvad det kommer til at handle om, er der masser af rygter og spekulationer i luften.

Her på TechRadar regner vi med nye Surface-produkter, især da i hvert fald to af disse Surface-enheder trænger til en opdatering. Det er vi for øvrigt ikke de eneste, der mener.

WinFuture spekulerer også i, om den næste Surface Pro snart bliver vist frem, især efter at de er kommet i besiddelse af information om de kommende konfigurationer af Surface Pro 7. Det tyske medie har delt fem såkaldte SKU’er for Surface-enheden. De er som følger:

Microsoft Surface Pro 7, Intel Core i3, 4GB RAM, 128GB SSD

Microsoft Surface Pro 7, Intel Core i5, 8GB RAM, 128GB SSD

Microsoft Surface Pro 7, Intel Core i5, 8GB RAM, 256GB SSD

Microsoft Surface Pro 7, Intel Core i7, 16 GB RAM, 256 GB SSD

Microsoft Surface Pro 7, Intel Core i7, 16 GB RAM, 512 GB SSD

Disse konfigurationer er tilsyneladende specifikt tiltænkt det europæiske marked, men det betyder ikke, at de ikke også kan vise sig at udkomme på det amerikanske marked.

En billigere udgave i sigte

Som altid er der naturligvis tale om ren spekulation. Om vi får Surface Pro 7 at se i år og om disse konfigurationer holder vand, må tiden vise.

Som det kan ses ovenover, er basismodellen udstyret med en Intel Core i3-chip, 4GB RAM og 128GB lagerplads. Det er en nyhed, da den nuværende billigste udgave af Surface Pro 6 indeholder en Intel Core i5-processor og 8GB RAM. Det kan derfor tænkes, at Microsoft nu vil lancere end billigere udgave, til de der ikke har råd til de dyrere modeller.

Basismodellen af Surface Pro 6 kostede 899 dollars, da den udkom. Holder rygterne vand, kan det tænkes, at basismodellen af Surface Pro 7 kan komme helt ned omkring 600 dollars, og herved gøre Surface Pro tilgængelig for et endnu større marked.

Vi ser frem til Microsoft lancering d. 2 oktober, hvor vi forhåbentlig bliver klogere på om Surface Pro 7 udkommer i år eller ej.