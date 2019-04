Microsoft stopper support på Windows 7 om et år

Den 14. januar er en vigtig skæringsdato for brugere af Windows 7 , idet Microsoft på samme dato næste år lukker ned for al support til styresystemet. Det er med andre ord slut med vigtige opdateringer, som skal lappe kritiske sikkerhedshuller.

Du har ét år tilbage, før du behøver overveje skiftet til Windows 10 eller et andet alternativ.

Den generelle support på Windows 7 sluttede tilbage i januar 2015, men Microsoft har vanen tro fortsat med at opdatere systemet i fem år og lappet kritiske huller i sikkerheden. Men dette stopper altså i januar 2020.

Efter dette tidspunkt vil ny fundne huller og sikkerhedsbrister i styresystemet, som eventuelt kan udnyttes af ondsindede typer, ikke blive rettet, så hvis du fortsætter med at bruge det, er det på egen risiko. Virksomheder vil naturligvis kunne forhandle sig frem til fortsat support, men det kommer til at koste penge.

Presset til at opgradere

Alt i alt bør dette betyde, at langt flere vil skifte til Windows 10 til næste år, idet mange Windows 7-brugere tvinges til at emigrere. Med mindre de tilbageværende brugere vælger en alternativ rute, som eksempelvis en af de mange udgaver af Linux eller simpelthen vælger at holde fast i Windows 7 (trods manglende opdateringer), hvilket mange brugere af Windows XP også valgte (og stadig gør den dag i dag).

Windows 7 har længe været en populær platform, og det er først i denne måned, at Windows 10 har overtaget den position – ifølge nye tal, som afslører fordelingen af markedsandele på operativsystemer til computere.

Windows 8 står for skud næste gang og den udvidede support til det styresystem ventes at ophøre i januar 2023. Microsoft Store har allerede lukket for nye apps til Windows 8/8.1 fra udviklere .

Via Windows Latest