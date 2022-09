Microsoft og Sony i kæmpe slagsmål

Microsoft er fortsat i gang med at gennemføre opkøbet af spilselskabet Activision Blizzard i en gigantisk handel i omegnen af 500 milliarder kroner, men opkøbet huer ikke konkurrenten Sony, som beskylder Microsoft for løgne.

Det sker efter, den britiske konkurrencemyndighed Competition and Markets Authority (CMA) ikke var tilfreds efter en gennemgang af salget og derfor indstillede handlen til endnu en undersøgelses-runde.

Dette fik Microsoft til at erklære, at man ville komme med en række indrømmelser for ikke at skabe en unfair konkurrencesituation. Det skriver Computerworld.

PlayStation-ejeren Sony og de britiske myndigheder har været skeptiske overfor, at Microsoft, som også ejer spilkonsollen Xbox, får en for stor konkurrencefordel ved også at købe en af de største spilproducenter.

"Microsoft har kun tilbudt, at Call of Duty forbliver på PlayStation i tre år efter, at den nuværende aftale mellem Activision og Sony slutter," siger PlayStations CEO, Jim Ryan, ifølge mediet Thurrott.

Microsoft har ifølge Winbuzzer til gengæld beskyldt Sony for at betale udviklere for at have eksklusive rettigheder på spil, for at holde spillene væk fra Xbox Game Pass. Det rapporterer Computerworld.