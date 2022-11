Meta får milliard-bøde for gigantisk lækage

Den irske databeskyttelseskommission tildelte mandag i denne uge Meta-koncernen og det sociale medie Facebook en bøde i milliard-klassen for utilstrækkelig beskyttelse af sine brugeres data.

265 millioner euro - altså lige under to milliarder danske kroner - skal selskabet betale for det seneste opdagede datalæk, som skete i 2021.

Foruden den store sum, er oven i afgørelsen krav om, at Facebook træffer nogle beskyttende foranstaltninger, der skal sikre data fremover. Det skriver Computerworld.

Blandt de lækkede personoplysninger var blandt andet data om EU-retskommissær Didier Reynders, Luxembourgs premierminister Xavier Bettel og snesevis af andre EU-embedsmænd.

Foruden altså 533 millioner andre lækkede data - herunder telefonnumre, Facebook-id'er, fulde navne og fødselsdatoer - der dukkede op på et offentligt forum og nåede vidt omkring på nettet.

Den irske databeskyttelseskommission - som fører tilsyn med Meta, fordi dets europæiske hovedkvarter er der - hævder, at den amerikanske teknologigigant ved lækagen ikke overholdt den generelle databeskyttelsesforpligtelse til at sikre privatlivets fred "ved design og standard".

Det betyder, at Facebook har konstrueret sine produkter på en måde, der gør at personlige data kan lækkes, skriver Computerworld.

Hos Meta har en talsperson udtalt, at virksomheden har "foretaget ændringer i vores systemer i det pågældende tidsrum, herunder at fjerne muligheden for at "scrape" vores funktioner på denne måde ved hjælp af telefonnumre."

Talspersonen nævner selv, at uautoriseret dataskrabning er "uacceptabelt og imod vores regler", og lover at koncernen vil fortsætte med at arbejde med andre selskaber om dette problem, som han kalder en brancheudfordring.

Om Facebook appellere afgørelsen til irske domstole er endnu ikke klart.

Til mediet Politico siger den irske databeskyttelseskommission, at man forventer snart at annoncere tre andre beslutninger mod Meta-virksomheder. Det rapporterer Computerworld.