’Made in Oslo’ med Jakob Cedergren får premiere på Viaplay

I Viaplay-serien ’Made in Oslo’ møder seerne den 40-årige fertilitetslæge Elin (Pia Tjelta), som nægter at opgive sin drøm om selv at få børn. Mens Elin behandler sine patienter med visdom og professionalisme, kæmper hun privat en magtesløs og irrationel kamp mod sit eget biologiske ur. Hun er villig til at risikere sit ægteskab, sin karriere og sit livsværk, selvom det går imod al sund fornuft.

"For mig har det været en gave at spille sådan en kontrastfuld karakter, og jeg har elsket hvert sekund. Jeg føler, at vi har lavet noget nyt. Noget med hjerte og sjæl, som jeg virkelig håber, at seerne vil kunne lide. At lave tv er det store "vi", og den her gruppe af mennesker er de bedste, jeg har arbejdet med i hele mit liv", siger Pia Tjelta.

På rollelisten er Pia Tjelta (’Lykkeland’, ’Next Summer’), Jakob Cedergren (’Den Skyldige’, ’Frygtelig lykkelig’ og ’Edderkoppen’), Ola G. Furuseth (’22. Juli’, ’Heksejagt’), Mariann Hole (’Wisting’, ’Øjenvidne’), Sara Khorami (’Intet at grine af’, ’Fuld dækning’), Ane Skumsvoll ('22. juli', ’Intet at grine af’) og Erle Østraat. Derudover spiller den britiske stjerne Tobias Menzies (’The Crown’, ’Outlander’) rollen som den ambitiøse og charmerende forretningsmand Nicolas Jones.

Kathrine Valen Zeiner er serieskaber og manuskriptforfatter til ’Made in Oslo’. Hun har tidligere arbejdet med store norske produktioner som ’Wisting’ og ’Valkyrien’. Denne gang har hun brugt sine personlige erfaringer efter selv at have kæmpet for at blive mor.

"Jeg blev påvirket af mine egne drømme om at få børn. Jeg blev næsten bange. Jeg ønskede at komme ind under huden på den besættelse, og det var vigtigt for mig at gøre det med inderlighed og varme. Elin træffer nogle svære valg, men vi føler med hende og kan identificere os med hende. En stor øvelse med serien har været at gøre historien nærværende for seeren. At lade politik, industri, forskning og lovgivning træde i baggrunden og fungere som en kulisse, mens vi gennemgår dilemmaerne sammen med karaktererne", siger Zeiner.

’Made in Oslo’ er skabt og skrevet af Kathrine Valen Zeiner sammen med instruktør Marit Moum Aune. Serien er produceret af Nina B. A. Figenschow og Ingunn Sundelin i Tordenfilm, mens Tanya Nanette Badendyck er executive producer fra NENT Group.

’Made in Oslo’ består af otte afsnit, som varer 45 minutter og har premiere på Viaplay søndag den 24. april.

Se traileren til ’Made in Oslo’ nedenfor.